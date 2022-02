annonse

Sylvi Listhaug (FrP) foreslår at staten skal bidra til å dempe lønnsveksten gjennom å sette ned avgiftene på drivstoff, mat og strøm, og får støtte fra Rødt, men ikke fra Jonas Gahr Støre (Ap) som omtaler forslaget som «å blande seg inn i lønnsforhandlingene.»

Fremskrittspartiet mener staten må komme med en milliardpakke for å dempe lønnsveksten som forventes å komme i kjølvannet av de høye strømprisene og varslede renteøkninger.

– Vi foreslår at staten bidrar til å dempe lønnsveksten gjennom å sette ned avgiftene på drivstoff, mat og strøm, sier Listhaug til NRK.

Arbeidstakersiden har varslet krav om kjøpekraftsøkning i årets oppgjør, mens NHO-sjef Ole Erik Almlid har advart mot en lønnsspiral som gir næringslivet enda høyere utgifter.

FrP-lederen foreslo i Stortinget i dag at staten kunne bidra til å dempe lønnsveksten gjennom redusert matmoms, forlenget strømstøtte med makspris og reduserte drivstoffavgifter.

Jonas Gahr Støre omtaler derimot FrPs opplegg som å blande seg inn i lønnsforhandlingene, og understreker at det ikke er noe regjeringen ønsker å gjøre fordi det er tradisjon for at partene i arbeidslivet løser disse utfordringene.

FrP og Rødt mot Ap og Sp

Fremskrittspartiets forslag får imidlertid støtte fra Rødts Mimir Kristjansson som sier at hans parti har foreslått akkurat det samme som Listhaug tidligere.

– Dette er en ekstraordinær situasjon som krever helt ekstraordinære grep. Hvis ikke politikerne foretar seg noe, vil resultatet enten bli reallønnsnedgang eller bedriftsdød. Folk flest trenger mer i lønningsposen for å betale strømregninga, uten at bedriftene nødvendigvis har de pengene å avse, sier Kristjansson i en epost til NTB.

Støre avviser imidlertid forslaget og påpeker blant annet at strømstøtteordningene og kutt i skatter for dem med normale inntekter allerede gir mange mer å rutte med, før han la til:

– Lønnsoppgjøret vil avgjøre hva lønnsutviklingen blir for arbeidsfolk, basert på forhandlinger og de kravene og tilbudene som kommer i forhandlingene. Det er måten å gjøre det på. Det kan ikke være slik at det skal være staten og regjeringens ansvar å ligge i forkant av et lønnsoppgjør, og beregne hva som skal til for å nå mål som FrP måtte sette seg for kjøpekraft.

