Christopher Cole er en høytstående tjenestemann som jobber for det amerikanske legemiddelverket (FDA). Nå er han eksponert av Projevt Veritas på skjult kamera der han sier at byrået hans planlegger å kunngjøre årlige Covid-19-vaksinasjoner.

Cole fortalte en kvinnelig undercover-journalist fra Project Veritas om byråets nære bånd med farmasøytiske selskaper som lager koronavaksinene.

Opptakene, som er del én av en todelt serie på FDA, inneholder også lydklipp fra Cole om de økonomiske insentivene farmasøytiske selskaper som Pfizer har for å få vaksinen godkjent for årlig bruk, skriver Zero Hedge.

– Det vil være en tilbakevendende inntektskilde, sa Cole i opptakene med skjult kamera.

– Det er kanskje ikke så mye i utgangspunktet, men det vil gjenta seg – hvis de kan – hvis de kan få hver person som kreves ved en årlig vaksine, er det en tilbakevendende avkastning av penger som går inn i selskapet deres.

Videoavsløringen er også omtalt i Daily Mail der Project Veritas James O’Keefe krever svar etter avsløringene om innføring av årlige koronasprøyter.

JUST IN – Executive Officer Christopher Cole for "Medical Countermeasures Initiative" at the FDA says on hidden cam the Biden admin plans an annual jab. @disclosetv via @Project_Veritas pic.twitter.com/ll7ph3SyD6 — Ernest (@vvsharkbaitvv) February 16, 2022

Barn

Cole sier videre at koronavaksinering vil bli obligatorisk på skoler, og at det vil bli satt årlige sprøyter på babyer.

Cole, som hevder at hans rolle hos FDA er å sikre at byrået bruker et rammeverk av sikkerhet, sikkerhet og effektivitet som en del av sin beredskaps- og responsprotokoll, legger også til at han er bekymret over «langsiktige bivirkninger, spesielt med de yngre».

– Du må få en årlig vaksine. Jeg mener, det har ikke blitt formelt annonsert ennå fordi de ikke ønsker å irritere på seg folk, sa Cole.

Se hele videoklippet fra Project Veritas under.

