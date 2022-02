annonse

Å etablere en permanent amerikansk fremadrettet militær tilstedeværelse i Øst-Asia er viktig for å styrke interoperabiliteten med japanske maritime og amfibiske styrker.

The National Interest melder at Pentagon skryter av suksessen til en amerikansk-japansk felles maritim militærøvelse som nylig ble utført i Filippinerhavet. Målet med øvelsene var å «gjennomføre dødelige sjønektelsesoperasjoner, gripe nøkkelterreng og garantere bevegelsesfrihet» i maritime og amfibiske krigføringsmanøvrer.

Militærøvelsen, kjent som «Noble Fusion», involverte elementer fra den amerikanske marinen, marinekorpset og flyvåpen, samt styrker fra Japans maritime selvforsvar. Øvelsen var designet for å «styrke interoperabilitet, felles manøvrer, kommunikasjon og koordinere amfibiske krigføringsoperasjoner». Øvelsen ble gjennomført i den første uken av februar nær Okinawa og Japans sørlige øyer, og hadde som mål å forberede amerikanske og japanske styrker på felles angrep over flere domener på både dypt og grunt vann.

Det amerikanske Marinekorpset trente å operere Osprey-helikoptre, F-35B stealth-jagerfly (som kan lette og lande vertikalt) og amfibiske angrepskjøretøyer. I tillegg trente tusenvis av marinesoldater på å gripe territorium eller slå tilbake et amfibisk angrep.

Beskjed til Kina

Ifølge forsvarsekspert Kris Osborn, kan Pentagon-talsmann John Kirby ha sitert suksessen til «Noble Fusion» for å fortelle Kina at selv om USA er sterkt fokusert på Ukraina-krisen, bør Beijing ikke anse de nåværende omstendighetene som et mulighetsvindu til å angripe Taiwan.

Den maritime militærøvelsen omtales som en utmerket måte å sende ut denne meldingen på, gitt at Japans sørlige øyer ligger geografisk nær Taiwan. Militærøvelser i regionen vil plassere styrker innenfor den operative rekkevidden til Taiwan.

Interoperabilitet

Å etablere en fremadrettet tilstedeværelse omtales som viktig for å styrke interoperabiliteten mellom amerikanske og japanske maritime og amfibiske styrker. Geografi, rekkevidde og nærhet kan alle utgjøre store utfordringer i ethvert forsøk på å stoppe et kinesisk amfibisk angrep på Taiwan. Det store spørsmålet er om amerikanske marinestyrker vil være nær nok til å svare militært i tide.

Det er sannsynligvis derfor den amerikanske marinen nå gjennomfører så mange fremadrettede militæroperasjoner i regionen. Japans sørlige øyer tilbyr derfor et viktig strategisk oppskytings- og oppholdsområde for enhver form for maritim styrke som er samlet for å avskrekke, utfordre eller stoppe en kinesisk aggresjon mot Taiwan.

Evnen til å raskt flytte tusenvis av tropper på amfibiske plattformer vil være et viktig aspekt ved enhver militæroperasjon i regionen. Ifølge Global Firepowers 2022 rangering av verdens militære styrker, har Japan så mange som én million reservetropper – styrker som kan være nødvendige for rask utplassering i Sør-Kinahavet eller Taiwan i tilfelle krig.

