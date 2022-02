annonse

annonse

Et knapt flertall av innbyggerne i Innlandet ønsker å oppløse storfylket, viser en folkeavstemning blant innbyggerne i det sammenslåtte fylket.

Den siste uka har innbyggerne i Innlandet fylkeskommune kunnet stemme digitalt over spørsmålet om fylkets skjebne. To timer på overtid torsdag kveld var resultatet klart.

Et knapt flertall på 50,75 prosent har gått inn for å dele fylket tilbake til den gamle fylkesstrukturen med Oppland og Hedmark. Et nesten like knapt mindretall på 48,19 prosent ville beholde dagens storfylke, mens 1,06 prosent av de avlagte stemmene var blanke.

annonse

Knapt flertall

Av totalt 312.433 stemmeberettigede i Innlandet avga 46,7 prosent sin stemme, totalt 145.978 stemmer. Bare 3.738 stemmer skiller de to sidene i saken.

– Det er close race, og foran fylkestinget vil jeg si vi har et reelt dilemma. For her ser vi det er sterke meninger i begge retninger, sa fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) om resultatet.

Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de ønsker å beholde fylket, men har åpnet for å endre syn dersom folket stemte for oppløsning. Hagen ville torsdag ikke konkludere hva Ap vil ende med å gå inn for før partiet har sett gjennom alle sider av saken.

annonse

– Det er uansett godt med et resultat. Noen målinger på forhånd antydet en valgdeltakelse på opptil 70 prosent. Slik sett er det litt skuffende at valgdeltakelsen er på under halvparten, men jeg vil jo si at vi har fått dette til på kort tid og at vi har nådd ut til mange, sa fylkesordføreren.

Knapt også i Stortinget

Varafylkesordfører Aud Gunnhild Hove (Sp) kommenterte også utfallet av folkeavstemningen og viste til at den gangen Stortinget vedtok å slå sammen Hedmark og Oppland, så skjedde det med bare én stemmes overvekt.

– Nå har vi hatt en folkeavstemning som har et flertall på 3.738 stemmer for å dele. Det betyr mye for oss. Hadde det vært omvendt ville vi lyttet til det også, sa Hove.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474