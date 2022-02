annonse

Fremskrittspartiet vil kutte avgifter og ta kontroll over det grønne skiftet, skriver partiet i en pressemelding.

– Sentralbanksjefen sier vinterens høye strømpriser kan være et tidlig varsel. Han mener det grønne skiftet gjør at vi trolig vil se høyere og mer variable strømpriser enn vi er vant med. Dette har også FrP advart mot fordi det slår kraftig inn i folk sine lommebøker og rammer bedriftene, som heller ikke har fått en krone i støtte, knallhardt, sier FrP-leder Sylvi Listhaug.

Hun mener innbyggerne straffes knallhardt.

– Vi trenger en ny kurs som sikrer den norske befolkning og norsk industri lave strømpriser også i fremtiden. Da må vi ha lavere avgifter, makspris, oppgradere og bygge ut mer vannkraft, stoppe elektrifiseringen av sokkelen og redusere strømeksporten når prisene er høye, sier Listhaug.

FrP viser til sitt eget forslag om en hjelpepakke for å bedre folks kjøpekraft i forkant av lønnsoppgjøret. FrP vil kutte kraftig i avgiftene på både strøm og drivstoff og redusere merverdiavgiften på mat.

– Klimapolitikken som de andre partiene har vedtatt kommer til å ramme folk flest knallhardt også på andre områder. Den ekstreme økningen i Co2-avgiften som alle andre partier enn FrP støtter, kommer til å drive prisene videre oppover. Prisene på mat, transport, strøm og mange andre varer kommer til å øke kraftig. Nå er det på tide at Ap, SP, H og de andre partiene snur og ikke påfører norske bedrifter og folk flest langt høyere avgifter enn sammenlignbare land, sier Listhaug.

Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi mener sentralbanksjefen i sin tale ga tydelige råd om hvordan oljefondet bør prioritere investeringene i fremtiden.

– Det er viktige signaler fra sentralbanksjefen om nødvendigheten av å spre oljefondets investeringer for å redusere risikoen for betydelig verdifall og ikke foreta større strategiske valg knyttet til bestemte fremtidsbilder. Disse signalene må vi lytte til, sier Limi.

Han viser til at statsminister Jonas Gahr Støre har ytret at oljefondet bør være et politisk verktøy i klimapolitikken. I et intervju med Financial Times sa Støre at «Oljefondet er eiendommen til det norske folk, og det er opp til regjeringen og Stortinget å sette rammene for fondet, noe som etter mitt syn gjør fondet til et politisk verktøy».

Dette mener Limi er «urovekkende» og spør om det blir lettere eller vanskeligere å forklare verden at fondet ikke er politisk styrt med Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

