Frp mener det viktigste er å holde olje- og gassproduksjonen på et høyt nivå.

For et år siden la Frps Sylvi Listhaug fram et forslag om å skrote planene om å elektrifisere sokkelen med landstrøm. Når de nå snur i saken, sørger Høyre og Frp til sammen for et flertall for utbygging av Wisting-feltet.

– Hvis vi skal gå vekk ifra det nå, betyr det en lang utsettelse ved at du må gjøre om på alt av tegninger og planer, sier Listhaug til Aftenposten.

– Det viktigste for oss er at vi holder olje- og gassproduksjonen så høy som overhodet mulig, legger hun til.

Det kontroversielle feltet ligger 30 mil nord for kysten av Finnmark, og vil bli det nordligste feltet i Barentshavet.

Feltet vil produsere olje i 30 år om utbygging får klarsignal fra regjeringen og Stortinget.

