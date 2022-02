annonse

Grådigheten til Staten og strømselskapene vil ingen ende ta.

Når strømstøtten er over ved utgangen av mars så øker de fleste strømselskapene nettleien. Også den statlige el-avgiften vil stige. Dette kommer på toppen av en tøff økonomisk vinter for de aller fleste. Når man trodde at våren og sommeren skulle gi folket et lite pusterom angående strømregningen, velger de å øke den betraktelig.

Den nye tariffen som skulle innføres 1/1- 22 er utsatt til 1. juli som vil gi oss enda en prisøkning.

Forklaringen deres er følgende: «På grunn av den kraftige økningen i strømprisene på slutten av fjoråret, ble kostnadene for nettselskapene ved tap av strøm i nettet mye større i 2021.»

Dette er så dårlig skjult grådighet at det mangler sidestykke.

Tapet strømselskapene har i kablene er en strøm (effekt) de aldri vil kunne selge. Det tapet er ikke høyere nå enn det var før. Taper man 1000 kwt på en overføringskabel så endrer ikke det tapet seg om prisen på den solgte strømmen er høyere. Skulle de prissatt tapet i kablene så skulle det vært til produksjonskost og ikke et øre mere. Ca 15 øre pr kwt – og vi betaler allerede langt over det for det tapet de har. Det er deres tap, ikke vårt.

Man kan ikke legge prisen på en vare til kundene som man aldri vil kunne selge.

Det kalles driftskostnader og skal ikke bli overført til kundene i en salgsverdi de aldri vil kunne realisere.

Det er virkelig på tide at folket reiser seg i protest mot dette statlig styrte ranet av folket.

Vannkraften er folkets eiendom – det er lovfestet i hjemfallsretten som har eksistert i over 100 år.

«For hundre år siden la regjeringen fram et lovforslag som innebar at alle private bygde vannkraftverk skulle hjemfalle til staten etter en tidsperiode. Sommeren 1909 debatterte Stortinget saken i to uker før den ble vedtatt. Hjemfallet innebar at staten, etter en periode på 60 år, skulle overta kraftverkene vederlagsfritt.»

Tirsdag var det demonstrasjoner over hele landet i regi av LO mot de høye strømprisene. Det er en gryende motstand mot elektrifisering på sokkelen.

Folket har begynt å reise seg i protest. Spørsmålet som består er om Støre og Vedum bøyer av eller blir felt av sin egen stahet ved å la dette fortsette.

