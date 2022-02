annonse

En demonstrant ropte «Jeg drar aldri hjem!», mens andre kastet løpesedlene ned i et toalett som var satt opp på gata, skriver nyhetsbyrået AP.

– Om det betyr at jeg må dra i fengsel, om jeg må bli bøtelagt for å bidra til at friheten blir gitt tilbake i dette landet, så har millioner av andre mennesker gitt bort mye mer for sin frihet, sa David Paisley, som har reist til Ottawa sammen med en venn som kjører lastebil.

Lastebilsjåfører opphevet onsdag blokaden av den siste grenseovergangen mot USA.

Flere av Canadas grenseoverganger til USA har vært blokkert av hundrevis av lastebiler de siste ukene.

Tirsdag ble aksjonen i grensebyen Coutts avsluttet, og onsdag forlot også lastebilene grenseovergangen i Emerson i Manitoba, den siste som til nå har vært sperret.

I Canadas hovedstad Ottawa holder fortsatt nærmere 400 lastebilsjåfører og andre demonstranter stand, og statsminister Justin Trudeau har gitt politiet utvidede fullmakter til å fjerne dem, skriver NTB.

Demonstrantene fikk også beskjed om at de kan bli fratatt førerkortet.

