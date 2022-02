annonse

Espen Bjørnstad, Espen Andersen, Jens Lurås Oftebro og Jørgen Graabak gikk inn til et suverent OL-gull i lagkonkurransen i kombinert.

Kvartetten tok Norges 14. gull i Beijing-lekene. Det er tangering av rekorden fra de forrige vinterlekene i Pyeongchang, der også Tyskland vant 14 gull. Canada vant like mange i 2010, men ingen har vunnet flere.

Bjørnstad, Andersen og Oftebro hadde gått et fantastisk løp fram til Graabaks sisteetappe. Han startet den med ti sekunders forsprang og var aldri i fare for å gi det fra seg. Tyskland tok sølvet 54,9 sekunder bak de suverene nordmennene. Japan kom like bak på bronseplass.

Kombinertsjef Ivar Stuan var naturligvis svært fornøyd med gullmedaljen.

– Det er stort. Det var grining fra start til mål. Enorm prestasjon, og tenk at vi gjør dette uten at Jarl (Magnus Riiber) er involvert. Man kan ikke forlange mer, sa Stuan.

Medaljen er Graabaks tredje i Beijing-lekene, etter gull og sølv individuelt, mens Oftebro tok sin andre. Bjørnstad kunne feire sin første OL-medalje, mens både Graabak og Andersen var med da det norske laget tok sølv i 2018.

Både Andersen, Oftebro og Graabak hadde beste langrennstid på sine etapper.

– Det er helt rått. Vi gjorde fire gode hopp, og vi gjorde fire gode langrenn, og det er det man trenger for å vinne en OL-stafett, sa Oftebro.

Rørt

Det norske laget hadde et flott utgangspunkt etter hoppingen med 2.-plass og bare åtte sekunder opp til Østerrike. Der var det Andersen og Bjørnstad som leverte best for Norge, og begge var sentrale også i langrennet.

Bjørnstad ble vraket til konkurransen i stor bakke da Jarl Magnus Riiber ble friskmeldt etter sin koronaisolasjon, men Riiber fikk det ikke til å stemme. Dermed fikk Bjørnstad muligheten i lagkonkurransen, og han sviktet absolutt ikke.

– Jeg tror ikke det har sunket inn ennå. Jeg har gode lagkamerater. Jeg kom inn som reserve, og det betyr ekstra mye, sa en tydelig beveget Bjørnstad.

Han ofret en tanke til Riiber, som også denne sesongen har herjet med rivalene og kom til OL som soleklar gullfavoritt.

– Jeg ble hentet inn én dag før. Jeg setter så utrolig stor pris på at vi kan gjøre dette på en dag uten ham. Jeg håper du er stolt, Jarl, sa han.

Rykket

I forkant av langrennet var Stuan klar på at de skulle være taktisk smarte. Bjørnstad gikk først for Norge og leverte en flott etappe. Han ga 15 sekunder i løpet av etappen, men hentet det tilbake mot slutten og sendte Andersen av gårde sammen med Østerrike, Tyskland og Japan. De fire lagene var samlet også etter Andersens etappe.

Tyskland fikk imidlertid problemer da Eric Frenzel måtte gi noen sekunder på tredje etappe. Oftebro rykket mot slutten og skaffet Graabak ti sekunder forsprang til Japan og Østerrike. Tyskerne var hektet av med nesten 37 sekunder.

– Det var helt sykt. Jeg stusset litt da Bjørnstad hadde sluppet 15 sekunder på første etappe, men så kom han seg opp der igjen. Og når Jens går der og får den luka er det helt rått, sa Andersen.

Graabak økte forspranget i store deler av siste etappe og sikret norsk gull.

