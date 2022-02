annonse

Et parlamentsmedlem fra Bulgaria gjorde nazihilsen under en debatt i EU-parlamentet.

I en video fra hendelsen kan man se at Angel Dzhambazki fra det EU-skeptiske partiet Europeiske konservative (ECR) går mot utgangen i salen, snur seg rundt og løfter høyrearmen foran seg i noen sekunder før han går ut.

Dette skjedde etter en debatt om rettssikkerhet i Polen og Ungarn onsdag, ifølge NTB.

During today’s debate on the rule of law, MEP @djambazki showed a “Hitler salute” in plenary. On behalf of the @EPPGroup we condemn this in the harshest possible terms. It is the opposite of what the @Europarl_EN stands for and we call for immediate sanctioning. https://t.co/BnO8xoL2Yf

— Manfred Weber (@ManfredWeber) February 16, 2022