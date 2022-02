annonse

Nekter å svare på spørsmål om lokal strømstøtte i Oslo.

I september 2021 ble det rapportert i flere medier at Oslo kommune, gjennom eierskapet i Hafslund og Fortum Varme, forventer å ta ut utbytte på over 1,6 milliarder kroner neste år, grunnet de sterkt økte strømprisene.

Men nå, etter en høst og vinter med vedvarende skyhøye priser, forventer kommunen å få inn enda mer.

– Det blir et godt resultat. Vi er trygge på at vi får inn 1,6 milliarder som budsjettert, og mer enn det. Hvor mye mer det blir kan vi ikke si før i slutten av februar, sa byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap) til Dagsavisen i januar.

Andre kommuner som har tjent godt på strømprisene, har betalt pengene tilbake til sine innbyggere i form av ekstra strømstøtte, i tillegg til den statlige hjelpen regjeringen har gitt landets strømforbrukere over nettleien.

Deler ut 10.000 kroner

I Suldal kommune, som også tjener godt på de høye strømprisene, deler kommunen ut 10.000 kroner til innbyggere med høye strømregninger. Familier med brutto lønnsinntekt på inntil 600.000 kroner kan søke om hjelp på 10.000 kroner. Det samme kan enslige som tjente 400.000 kroner eller mindre. Ordfører Gerd Helen Bø (Sp) slår fast at «det skulle bare mangle».

55 prosent av kraftaktørene i Norge eies av kommuner eller fylkeskommuner, så det er ikke bare staten som tjener gode penger på strømmen.

Vil ikke svare

Vil Oslo kommune gjøre det samme som Suldal?

Det er høyst uklart. Resett forsøkte å få svar fra kommunen om hvorvidt en lokal strømstøtte-ordning for Oslos borgere er aktuell. Den ansvarlige byråden ville imidlertid ikke svare.

– Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) har dessverre ikke anledning til å svare, skriver spesialrådgiver Nina Gopinder Pannu i en e-post til Resett.

Hun viser til en uttalelse byråden gjorde til Avisa Oslo 22. januar.

Peker på klimagassutslipp

Han påpekte da at Oslo kommune måtte kutte i budsjettene i både 2020 og 2021, blant annet på grunn av «ekstraordinært lave strømpriser». Da budsjettet for 2022 ble vedtatt i desember, tok byrådet høyde for økte strømpriser og la inn økt utbytte på 729 millioner kroner.

– Disse pengene gikk til å rette opp noen av kuttene, men også til å få flere i arbeid, flere læreplasser, gratis aktivitetsskole, gratis skolemat i videregående skole og ungdomsskolen, flere el-busser og utslippsfrie anleggsmaskiner og så videre. At det offentlige eier energien, kommer Oslos innbyggere til gode gjennom bedre velferdstjenester og kutt i klimagassutslipp, sa Wilhelmsen.

