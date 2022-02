annonse

Sier at en potensiell krig med Russland vil bli svært blodig, men også at det vil være umulig for russerne å ta over Ukraina.

Yuriy Bugay er ukrainsk statsborger som bor i Kyiv. Han jobber for tiden parallelt med to jobber. Han er administrerende direktør og medgründer i IT-oppstartsselskapet StudyDive, men han jobber også som konsulent innen det ukrainske sivilsamfunnet for offentlige prosjekter hovedsakelig knyttet til myndighetene.

Etter revolusjonen i 2014 forlot han privat næringsliv og begynte å jobbe som offentlig ansatt i Departementet for økonomisk utvikling og handel i ett og et halvt år. Der fungerte han som koordinator for «reformen av offentlige anskaffelser», hvor han hadde en fremtredende rolle i opprettelsen av statelig e-anskaffelsessystemer.

Det ukrainske regimet for offentlige anskaffelser ble raskt forvandlet fra et av de mest korrupte til et av de mest gjennomsiktige i verden. Bugay og teamet hans har fått mange priser – nasjonale og utenlandske – for arbeidet de har gjort.

Deretter tok Bugay stillingen som teamleder for implementeringen av et toppmoderne e-helsesystem i Ukraina, som ledet utviklingen fra sivilsamfunnets side og deretter overleverte prosjektet til landets regjering i 2018. I løpet av to år vokste konseptet fra en idé til rundt 30 millioner registrerte pasienter.

Siden den gang har Bugay jobbet med Det ukrainske skattedepartementet, nasjonalbanken, tolletaten samt andre offentlige og sivile samfunnsinstitusjoner. I dag er Ukraina et av de mest digitalt avanserte landene i verden. Ukrainske statsborgere har nå nesten ikke fysiske papirer i det hele tatt. De har elektroniske ID-kort, elektroniske førerkort, elektroniske papirer knyttet til huset sine, bilene sine, osv. Bugay har utvilsomt spilt en rolle i at Ukraina har blitt verdensledende innen digitalisering av offentlig sektor på kort tid.

I et lengre intervju med Resett, forteller Yuriy hva han tenker om det nåværende trusselbildet i hjemlandet sitt; hva han mener situasjonen betyr for Europa på sikt; samt hva slags bistand han ønsker å se fra Norge og Europa.

Usikkerhet

Bugay forklarer til Resett at Ukraina har kommet langt siden 2014, men understreker også at den generelle følelsen blant ukrainere i disse usikre dager er blandet. Det svinger mellom frykt og likegyldighet.

– Først og fremst vil jeg si at vi har opplevd en fantastisk tid i Ukraina siden «Verdighetsrevolusjonen» i 2014, og mye har utvilsomt endret seg til det bedre. Men når vi snakker om dagens trusselbilde, har vi blandete følelser. På den ene siden er vi bevisste, engstelige og nervøse over den prekære situasjonen, på grunn av alle de offentlige diskusjonene i media om trusselen landet vårt står overfor, sier Bugay.

– På den andre siden går livet – i stor grad – videre som vanlig. Denne situasjonen har pågått i åtte år nå, og ingenting har endret seg vesentlig i denne forbindelsen. Russland med sin hær har alltid vært der og truet oss. Husk: Siden 2014 har vi mistet syv prosent av vårt territorium, 13 tusen liv, og 1,4 millioner ukrainere har blitt internt fordrevet.

– Så krigen har alltid vært der og ulmet truende i bakgrunnen, og den har blitt en del av vårt daglige liv over de siste åtte årene. Men i løpet av de siste 10-14 dagene har følelsen i folket endret seg, fordi hele verden har begynt å snakke om situasjonen. Mange ambassader har blitt evakuert enten fra landet eller flyttet sine operasjoner til Ukrainas vestlige regioner. Denne situasjonen har gitt et ekstra negativt bluss til den generelle følelsen blant folket i landet.

– Generelt er folk dermed mer bevisste og bekymret for situasjonen deres, men i stor grad fortsetter livet som normalt. Vi går på barer, restauranter og kinoer, og prøver å fortsette med våre daglige rutiner så godt det lar seg gjøre.

Bugay forklarer videre at han regelmessig har diskutert disse betente politiske spørsmålene privat med venner og familie helt siden 2014, men også at slike diskusjoner nå tar opp mer og mer plass i sosiale sammenhenger.

– Det vil alltid være en del av diskusjonen, og har vært det de siste årene, fordi man ikke kan unngå det. Men disse samtalene har utvilsomt akselerert de siste månedene i takt med at situasjonen blir mer prekær. Vi blir stadig utsatt for cyberangrep, og de siste dagene har vi blitt utsatt for det største cyberangrepet i vår historie. De har gått etter våre banker og kritisk infrastruktur.

– Så nå har situasjonen blitt mer synlig for alle, men slike angrep og trusler har likevel skjedd med jevne mellomrom – med varierende intensitet – over de siste åtte årene. Så vi har diskutert disse spørsmålene regelmessig siden krigen brøt ut i 2014, og i løpet av de siste ukene har disse diskusjonene økt kraftig i intensitet.

Etniske spenninger?

Bugay forklarer deretter at påstandene som fremmes av Kreml om at det i dag finnes alvorlige etniske konflikter mellom mellom ukrainsk-talende ukrainere og russisk-talene ukrainere kun er et oppspinn:

– Dette narrativet om etniske spenninger er generelt sett fremmet av Russland, men dette endrer seg nå, på grunn av det som har skjedd over den siste 1 ½ måneden. Verden forstår endelig at det ikke er en borgerkrig i Ukraina, men en krig mellom Ukraina og Russland. Kreml framstiller konflikten som en borgerkrig mellom etniske ukrainere og etniske russere, men det handler egentlig om at Putin prøver å påtvinge Europa sin vilje over de siste 20 årene.

– For å vise poenget mitt vil jeg gjerne snakke om den etniske sammensetningen av Ukraina. Ifølge ukrainske folketellinger før annekteringen av Krim og okkupasjonen av Donetsk og Lugansk i 2014, var etniske russere på det meste 22 prosent av befolkningen i Ukraina.

– Når dette er sagt, er det 50 prosent russisktalende mennesker i Ukraina, men de fleste av disse menneskene føler seg ukrainske. På samme måte som tysktalende østerrikere er østerrikere, ikke tyskere. Og tysktalende sveitsere er sveitsere, ikke tyskere. Så denne generelle påstanden om at det er etniske spenninger og splittelser mellom russere og ukrainere i landet er rett og slett bare ikke sant.

– Så, år det gjelder etniske spenninger, har ingenting endret seg, fordi det aldri har vært noen spenninger. Jeg kommer fra Sumy, en by 60-70 kilometer fra Russland. 90 prosent av vennene mine snakker russisk og jeg snakker ukrainsk, men vi anser oss alle som ukrainske. Det har aldri vært noen problemer knyttet til dette – aldri – mellom oss. Vi har heller aldri hatt noen form for splittelse i familiene våre.

– Ukrainere mener at de er forskjellige fra russere, og at Russland og Ukraina er to forskjellige land – det er det Russland ikke forstår. Når dette er sagt, finnes det ikke noe hat eller spenning mellom de to folkene, men de fleste ukrainere hater nå den russiske regjeringen. De mener at Putin-regimet er en ondsinnet aktør som ikke bare ønsker å ødelegge den ukrainske staten, men også sikkerhetsordenen i Europa slik den har sett ut siden Sovjetunionens fall i 1991.

En nærliggende invasjon?

Bugay vil ikke spå om en russisk invasjon faktisk kommer til å finne sted, men mener at trusselen ikke må underdrives og at den ukrainske nasjonen må forberede seg på det verste:

– Trusselen er alltid overhengende og vi må alltid være klare. Om det vil skje er et annet spørsmål. Jeg kan ikke lese tankene til den ene i Kreml – ingen kan det. Og det er problemet med vår nåværende verdensorden. Demokratiske land i Europa, USA, Canada, Australia og Japan må bekymre seg for hva én tyrannisk person tenker og gjør.

– Jeg vet ikke om en invasjon vil skje eller ikke, men jeg vet likevel at hvis den finner sted vil det bli en blodig krig og at det vil være umulig for russerne å ta Ukraina. Men det som har endret seg betydelig siden sist, er at Kyiv, den ukrainske hovedstaden, nå er truet. Tidligere var ikke Kyiv truet – det handlet om de østlige- og sørøstlige regionene, samt opprettelsen av en mulig landkorridor som strekker seg fra Russland til Transnister i Moldova. Men nå truer russerne direkte Kyiv, noe som er nytt.

– Når dette er sagt, handler det ikke bare om intensiveringen av en varm krig. Vi er faktisk allerede i en krig med Russland – en kald krig basert på hybrid krigføring. Russland har i lang tid lagt et enormt press på den ukrainske økonomien. Syv prosent av Ukrainas territorium er okkupert, inkludert de østlige regionene, som var den største delen av økonomien. I 2013, det siste året før krigen begynte, stod de nå okkuperte Donetsk- og Lugansk-regionene for 15 prosent av nasjonalt BNP. Moskva deltar også i regelmessige cyberangrep mot Kyiv, samt propaganda- og informasjonskriger for å undergrave institusjoner og forårsake provokasjoner.

– Men det som er positivt er at frontlinjen er på Ukrainas østlige grenser, så det er mye lettere for USA og europeiske land å hjelpe Ukraina med å bygge sin økonomi, bygge sin militære kapasitet og støtte oss i krigen – slik at den ikke sprer seg til Polen, Baltikum og andre land.

Klar til strid

Bugay forklarer at den ukrainske hæren ble tatt på senga da Moskva annekterte Krim og utløste stridighetene i Øst-Ukraina i 2014. Men han understreker at landets væpnede styrker har kommet langt siden den gang, og er nå klare for å kjempe hvis det kommer til det:

– Vi er klare for å kjempe og drepe inntrengerne hvis de kommer. Dette er veldig forskjellig fra 2014, for da Russland startet sin krig i øst-Ukraina og Krim, trodde ikke verden at en krig mellom Ukraina og Russland kunne finne sted. Men viktigst av alt, ukrainerne selv kunne ikke forestille seg at de faktisk måtte kjempe mot russere. Det er som at nordmenn går til krig mot dansker – det har skjedd før, men i 2014 var det veldig vanskelig å forestille seg at noe slikt kunne finne sted.

– I 2014 kunngjorde Putin offentlig at han ønsket å opprette Novorossiya – å knytte det russiske hjemlandet til Transnister i Moldova via en landkorridor gjennom ukrainsk territorium i sør. På dette tidspunktet var den ukrainske hæren totalt uforberedt – faktisk helt fraværende – med bare 6000 soldater under våpen som var i stand til å kjempe mot inntrengeren.

– Men nå i 2022, er det ukrainske folket og hæren klare til å kjempe. Vi har en stående hær på 220.000 soldater støttet av en folkemilits som teller rundt 130.000, mens den russiske styrken ved våre grenser teller rundt 150.000 soldater. Følelsesmessig har vi blitt utsatt for mye stress de siste to ukene, men rasjonelt sett har vi forsonet oss med situasjonen, og vi er klare for å møte inntrengerne med våpen hvis de kommer.

– Hver eneste én tomme

Bugay forklarer deretter at russisktalende opprørere feilberegnet grovt hvor mye støtte de hadde blant russisktalende ukrainere i 2014, som har begrenset deres suksess på slagmarken og hvor mye land de har klart å okkupere. Med det i bakhodet, sier han at Ukrainas hær står mye bedre stilt nå enn da, og at den vil kjempe hardt for hver eneste tomme av ukrainsk land hvis det kommer til det:

– Den gang trodde det lille mindretallet av menneskene i Donetsk og Lugansk som ønsket å være en del av Russland at et flertall av russisktalende ukrainere ønsket det samme, og startet en krig mot den ukrainske regjeringen. De sverget også å beskytte russisktalende mennesker fra den ukrainske staten, men så skjedde det noe. Det store flertallet av russisktalende mennesker i disse regionene og resten av Ukraina insisterte på at de ikke trengte noen beskyttelse fra den ukrainske staten.

– Men krigen fant likevel sted i Lugansk og Donetsk, og den har vært blodig. Disse regionene er nå fullstendig ødelagt. De er verken en del av Russland eller Ukraina, men en ødemark. Den ukrainske hæren gir ikke opp kampen og hver tomme av ukrainsk territorium vil bli kjempet over. Det har ikke vært – og vil ikke være – en walkover for Russland på noen som helst måte.

– Så en dårlig utstyrt ukrainsk hær var klar til å kjempe for hver eneste lille tomme av land i Donetsk og Lugansk i 2014. Spol frem til 2022, så er den ukrainske hæren mye bedre rustet og klar til å kjempe mot inntrengerne, og vi er ikke redde. Mens mange andre land nå evakuerer sine borgere og ambassader fra Kyiv, går livet nesten som normalt for ukrainerne i hovedstaden vår. Folk går på jobb, parlamentet utfører fortsatt sine oppgaver, regjeringen forblir på plass og forretningsvirksomhetene fortsetter som normalt.

Frykt, men også optimisme

På tross av sin standhaftighet og dristige holdning i møtet med russisk makt, innrømmer Bugay at han frykter for sikkerheten til seg selv, familien sin, vennene sine og andre mennesker han holder høyt. Han uttrykker likevel en forsiktig optimisme med tanke på fremtiden til landet sitt:

– Ja, ikke bare for meg selv og min kone, men spesielt for foreldrene mine, som bor bare 60 kilometer fra den russiske grensen. Jeg frykter også for mine venner, kolleger og teammedlemmer. Som administrerende direktør for en gründerbedrift ønsker jeg heller ikke å bruke mye tid på å lage beredskapsplaner for hvordan jeg skal gå frem for å beskytte virksomheten hvis en russisk invasjon til slutt faktisk finner sted.

– Når dette er sagt, ville jeg ha løyet hvis jeg ikke sa at vi er redde og at frykten er intens her over hele Ukraina for øyeblikket. Når dette er sagt er dette en kamp som må tas for fremtiden til landet vårt. Vår fremtid som en demokratisk, velstående og velfungerende nasjon står på spill.

– Jeg ønsker at Ukraina skal være et demokratisk land basert på en solid rettsstat med et ansvarlig og dyktig statsapparat. Jeg vil at landet skal være blant de 30-40 mest utviklede landene i verden. Men for at dette skal skje, må Ukraina bli et skikkelig demokratisk land med transparente politiske institusjoner, som holder beslutningstakere ansvarlige for sine handlinger.

– Jeg vil også gjerne se at Ukraina blir en del av NATO, og jeg vil at landet mitt skal bli en del av det europeiske fellesskapet. I hvilken form vet jeg ikke, for jeg vet ikke hvordan EU vil se ut om 10-20 år, men dette er mitt foretrukne framtidsscenario.

Et budskap til Norge og Europa

Bugay kommer deretter med en advarsel til Norge og andre land i Europa. Han argumenterer med at utfallet av den prekære situasjonen i Ukraina kommer til å få negative sikkerhetsrelaterte ringvirkninger langt utover landets grenser:

– Trusselen mot Ukrainas territorielle integritet er selvfølgelig overhengende, men for meg handler det om det større bildet. Det handler om en kamp mellom Vesten og Østen i vår nåværende verdensorden. Det handler om Russland skal få ødelegge hele det politiske systemet knyttet til folkerett samt institusjonaliserte avtaler og traktater som har blitt bygget opp i Europa siden Annen verdenskrig.

– Dette er hva ukrainere har sagt siden starten. Det handler altså ikke kun om Ukraina og Russland, men om vi følger internasjonal lov og normer, eller om vi ikke gjør det. Ukraina er for eksempel en signatarstat til Budapest-memorandumet, en formell traktat mellom Kyiv Washington, London og Moskva fra 1994; der signatarstatene – inkludert Russland – blant annet garanterte Ukrainas territorielle integritet i bytte mot at Kyiv ga fra seg hele sitt lager av atomvåpen – det tredje største i verden på den tiden.

– Dette er dermed mye større enn Ukraina. Vi står i frontlinjen i en større kamp, ​​og det handler ikke om å støtte ett land, men om å opprettholde sikkerhetsordenen som ble etablert i Europa etter Annen verdenskrig. Russland må slutte å være et imperium og bli en normal stat – faktisk endelig avslutte prosessen som startet i 1991 – av hensyn til oss alle. For så lenge Russland eksisterer i sin nåværende form, vil det aldri anerkjenne uavhengigheten til land som Ukraina, Georgia og Hviterussland.

En anmodning

Avslutningsvis kommer Bugay med en oppfording til nordmenn og europeere om å gi Ukraina forskjellige former for bistand. Han argumenterer med at ved å hjelpe Ukraina hjelper Europas nasjoner faktisk seg selv:

– Det er tre sentrale ting vi gjerne skulle sett fra Norge og Europa. For det første handler det om mennesker på individnivå: Vær interessert i hva som skjer i Ukraina. Bruk litt tid på å undersøke for å prøve å forstå hva konflikten handler om. Ha en mening og bry deg om situasjonen i landet.

– Så er det to andre mer praktiske og håndfaste ting vi ønsker å se – militærhjelp, samt økonomisk og finansiell støtte. Blant førstnevnte vil vi gjerne se våpen og soldater; blant sistnevnte ønsker vi alle slags instrumenter og/eller hjelpemidler som vil hjelpe oss med å vokse og gjøre økonomien vår mer robust.

– For Norge og andre europeiske land er det mye billigere og mye mer effektivt å stoppe denne krigen nå her i Ukraina enn senere. For å parafrasere det Winston Churchill sa i 38-39: «Vi må stoppe tyskerne i Tsjekkoslovakia; vi må stoppe dem i Polen; det er mye billigere å stoppe dem der enn senere.» Spol åtti år fremover i tid, og situasjonen er lik: Ukrainerne trenger støtte fra Europa for å stoppe russisk ekspansjonisme på vårt kontinent.

– De siste åtte årene har ukrainere levd i konstant frykt for at krigen starter i morgen, mens resten av Europa ikke har levd med denne følelsen de siste 75 årene. Men vi bor på frontlinjen og vet hva det handler om. Hvorfor tror du ukrainere er mer avslappede, mens resten av Europa er i panikk i dag?

– Det er fordi europeere har begynt å innse at de fredelige livene de har levd siden slutten av Annen verdenskrig igjen er truet, men vi har forstått dette i minst åtte år. For oss er det mye lettere å akseptere denne situasjonen. Jeg tror ikke det er en eneste familie i Ukraina som ikke har et familiemedlem som ikke har kjempet i krigen.

