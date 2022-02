annonse

To tenåringer ble knivstukket i Ski i Nordre Follo kommune onsdag kveld.

– Den siktede ble pågrepet i går kveld. Han ble da fremstilt for legevakt og overført til sentralarrest i natt. Han har fått oppnevnt forsvarer. Vi planlegger avhør i løpet av torsdag, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt til NTB.

Siktede er en mann i begynnelsen av 30-årene og er ikke kjent av politiet fra tidligere.

To menn i slutten av tenårene er innlagt på sykehus med skader. Den ene ble fraktet til Ullevål sykehus, den andre til Ahus.

Politiet er ikke kjent med noen relasjon mellom siktede og de fornærmede.

Vitner sier til NRK at situasjonen startet da en kvinne kom ut av en bygning fulgt av en mann med kniv. To menn skal ha forsøkt å bryte inn. Da oppstod et basketak, og de to ble knivstukket.

