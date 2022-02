annonse

En 33 år gammel kvinne må i april møte i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for mishandling.

Jenta gjennomgikk omfattende utredninger og en rekke undersøkelser som påførte henne smerte, engstelse, ubehag og risiko, står det i tiltalen mot moren.

Kvinnen skal ikke direkte har vært voldelig mot sitt barn, verken fysisk eller psykisk, men ha løyet om sin datters helsetilstand, skriver Stavanger Aftenblad.

Ifølge tiltalen skal 33 åringen over en ettårsperiode, mishandlet sin datter ved å fortelle til sykehus og legevakt at barnet gjentatte ganger hadde hatt epileptiske anfall, til tross for at det ikke var tilfelle.

Ifølge tiltalen skal moren kort tid før mishandlingen skal ha startet, ha tegnet en barneforsikring som ville gitt 300.000 kroner dersom barnet ble diagnostisert med epilepsi.

33-åringen erkjenner ikke straffskyld.

