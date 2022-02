annonse

Slår spådommen til, kan det se lyst ut for norsk økonomi.

Tirsdag var oljeprisen på vei ned, etter nyhetene om at Russland varslet tilbaketrekning fra grensen til Ukraina.

Oljeprisen på tirsdag lå på rundt 92,7 dollar fatet, etter en nedgang på rundt fire prosent. Onsdag er oljeprisen imidlertid igjen på vei oppover, og nå handles oljen for over 95 dollar fatet.

Stadig flere mener at denne oppgangen vil fortsette, og det ganske kraftig.

Oljeprisen har økt den siste tiden grunnet mangel på olje, økende inflasjon og geopolitiske spenninger, skriver CNBC.

Den amerikanske nyhetsformidleren skriver at mange nå fastslår at oljeprisen om kort tid vil passere 100 dollar fatet, mens andre regner med den også vil passere 125 dollar merket.

Spår eventyrlig vekst

John Driscoll, direktør i JTD Energy Services, spår en enda høyere pris.

– Gitt at man nå har denne underinvesteringen i oljeleting, så begynner vi nå å gå tom for olje, forsyningen av olje er svekket, sier Driscoll.

Direktøren mener man nå kan stå overfor en helt vanvittig økning i oljeprisen.

– Det finnes et scenario hvor prisen kan hoppe over 125 dollar, til og med så høyt som 150 dollar, sier Driscoll.

Rekord

Skulle dette inntreffe, settes ny rekord i oljepris. Rekorden for høyeste pris per fat olje, ble satt i 2008. Da lå prisen like over 147 dollar i kort tid.

I forrige uke passerte oljeprisen 95 dollar fatet, noe som er den høyeste oljeprisen siden 2014. Da hadde oljeprisen gått opp hele 64 prosent på bare ett år fra februar i fjor.

– Det er ikke bare de geopolitiske medvinden, men det fundamentale. Vi begynner å få følelsen av at etterspørselen nå begynner å komme seg, og en manglende forsyning, sier Driscoll.

