De foreslår et forsøk med regulert salg av lettere rusmidler for å redusere den kriminelle omsetningen og få økt kontroll over salget.

– Bystyret ber byrådet søke staten om å gjennomføre et forsøk med regulert salg av lettere rusmidler for å redusere den kriminelle omsetningen og få økt kontroll over salget, er ordlyden i første del av Venstre-forslaget som fremmes i bystyret.

Vårt Oslo skriver at i debatten om Oslo skal bli forsøksby for rusreform, kommer Venstre med et forslag om delvis legalisering av cannabis. På spørsmål om hvordan man skal unngå at det fører til «dopturisme» fra resten av landet, svarer bystyrerepresentant Julianne Ferskaug fra Venstre at det ikke er behov for å unngå det:

– Hvis en prøveordning i Oslo også bidrar til å redusere det illegale markedet i resten av landet, så er det en positiv bieffekt. Selv om det først og fremst er å bli kvitt en viktig kilde til kriminalitet i Oslo vi er opptatt av med dette forslaget.

Høyre er imot

Stortingsrepresentant Ove Trellevik fra Høyre sier til Resett at han ikke er for legalisering av cannabis. Tvert imot. Han understreker at vi kan behandle rusavhengige bedre ved å hjelpe fremfor å straffe dem, men mener at det ikke har noenting med legalisering av cannabis å gjøre.

Forslaget kommer til å bli nedstemt i bystyret. Men Venstre tror likevel det er viktig å fremme forslaget.

– Det er for mange liv som går tapt hvert år til at vi ikke tar debatten om illegale rusmidler, sier Ferskaug, og legger til:

– Det er på høy tid å ta kontroll over det svarte markedet.

Hun forteller at Canada og flere stater i USA de siste årene har begynt å regulere salg av cannabis. Luxembourg er det første europeiske landet til å vedta regulert salg av cannabis til rekreasjonelt bruk.

Christian Tybring-Gjedde sier til Resett at dette er en sak som bør håndteres av Frps bystyregruppe. Til nå har vi ikke fått svar fra dem. Men Tybring-Gjedde sier at han selv synes Venstres begrunnelse er «helt håpløs».

– Selvsagt vil kriminaliteten gå ned dersom man gjør det som i dag er ulovlig lovlig.

– Ellers kjenner jeg ingen statistikk som viser at regulert salg av cannabis gir mindre kriminalitet på andre områder, sier han, men understreker at han ikke er den rette til å mene noe om saken.

