Men først skal det innføres at hver boenhet kan ha maks én parkeringstillatelse i boligsonen. Det påbudet kommer allerede i oktober.

Det er byrådet i Bergens målsetning i tråd med nasjonale føringer og Norges internasjonale klimaforpliktelser.

– Det betyr at det ikke lenger vil være mulig å kjøpe besøksparkering fra automat på Nøstetorget. Bakgrunnen for tiltaket er kommunens grønne strategi, og et politisk ønske om å redusere gateparkering i Bergen sentrum. Besøkende i sentrum kan parkere i parkeringshus eller på plasser med avgiftsparkering, skriver Bergen kommune. De forteller om en visjon:

– Grønn byutvikling er nøkkelen til en bærekraftig by, og Bergen skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer.

De skriver videre at endringene i boligsoneforskriften er i tråd med den politiske plattformen til Bergen kommune, og Grønn strategis målsetning om å redusere antall biler per husholdning i Bergen fra 1,35 til 1 innen 2025. Endringene er også i tråd med nasjonale føringer og målsetninger, og Norges internasjonale klimaforpliktelser.

– Husstander som skal ha to biler etter 1. oktober, må finne private eller andre løsninger for parkering av bil 2. I helt ekstraordinære tilfeller kan Bymiljøetaten gi dispensasjon fra reglene.

Men for å få dispensasjon må man begrunne overfor Bymiljøetaten at dette rammer uforholdsmessig hardt i ens livssituasjon.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger kaller det diskriminering

– Vi er svært kritisk til å begrense antall biler per husholdning, sier Cesilie Tveit til Resett. Hun er gruppeleder i Folkets Parti FNB i Bergen bystyre, og mener at dette er å anse som diskriminering i forhold til de som er avhengig av to biler.

– De fleste kan ikke velge hvor jobben deres skal ligge ei heller bestemme hvilken fritidsaktivitet barna skal interessere seg for.

Det er også mange håndverkere som har arbeidsbil med hjem, sier Tveit, og forteller at dette er av praktiske grunner. Det blir mindre kjøring, de slipper å kjøre til jobben og levere bilen for så å kjøre hjem. Hun sier at dette fører til økte ulikheter i samfunnet. De som har penger har råd til å kjøpe privat parkering.

– Vi må ha et samfunn hvor folk kan få velge å bosette seg der de vil, mener hun.

