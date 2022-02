annonse

Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland tok sølv og bronse på kvinnenes fellesstart i OL. Det sikret norsk rekord i OL-skiskytingen.

Norge har gjort et historisk godt OL i skiskyting med tolv medaljer på ti øvelser. Dermed er rekorden til Tyskland fra 2006-lekene slått. Der tok tyskerne elleve medaljer. Norge har i tillegg en øvelse igjen når mennene skal gå fellesstart senere fredag.

Den stående skytingen ble avgjørende i løpet, da vinden blåste skikkelig opp for flere av utøverne. Både Røiseland og Eckhoff måtte tåle to bom på hver av de to siste skytingene. Likevel greide de å sikre medaljer. Franske Justine Braisaz-Bouchet gikk inn til et overlegent gull.

De to norske kvinnene gikk sammen i alle de tre første rundene, og det synes Eckhoff var ekstra gøy.

– Jeg er fornøyd. Det var gøy, og jeg fikk gå to runder med Marte. Vi følte at vi briljerte på liggende, men så kom vi inn på stående, og da ble jeg stående og riste. Det var skikkelig utfordrende, men så var det innmari gøy at vi klarte å komme som nummer to og tre, sa Eckhoff til Discovery.

– Det var akkurat som på trening. Det var et punkt der jeg tenkte at nå kan Marte dra, nå har jeg dratt lenge nok, fortsatte Eckhoff og lo.

– Godt som gull

Eckhoff gikk til slutt inn 15,3 sekunder bak den franske vinneren, mens Røiseland fulgte 34,9 sekunder bak. Røiseland ble jaget av Marketa Davidova på den siste runden, men tsjekkeren måtte til slutt gi opp medaljehåpet og gled i mål snaut 20 sekunder bak Røiseland.

– Det kunne ikke gått så mye bedre for meg i dag. Jeg kjenner at det er slutten av mesterskapet, og jeg kjente i dag at det bare var å prøve å kjempe hele veien. At jeg skulle klare pallen i dag er bare utrolig, og at jeg klarte det sammen med Tiril. I dag var bronse godt som gull, sa Røiseland

– Jeg kan reise herfra og føle at jeg virkelig har fått gjort alt jeg kan. Dette kommer jeg til å huske resten av livet, fortsatte OL-dronningen.

Medaljefangst

Medaljen er Røiselands femte i lekene. Hun manglet kun medalje på stafetten for å få fullført samlingen. Med bronsen på fellesstarten har hun tatt medalje i samtlige individuelle renn i Beijing-OL.

Eckhoff reiser fra Beijing med trippelen gull, sølv og bronse i bagasjen. Hun tok sølv og bronse individuelt, mens gullet kom på miksstafetten.

Begge de norske startet sterkt med å treffe alle blinkene på første skyting, og de gjentok bedriften på liggende skyting nummer to.

Dermed gikk de to norske ut med en frisk ledelse ned franske Julia Simon på tredjeplass. Med god fart i langrennssporet så det lyst ut for norsk jubel, men det skulle likevel bli spennende på den tredje skytingen.

Vindtrøbbel

Der kom vinden i spill og satte ut flere av utøverne. Både Røiseland og Eckhoff sto lenge og bommet to ganger, men de var stadig i gullkampen på vei ut. Da hadde det samlet seg en kvartett.

– De måtte stå og vente et halvminutt før de kunne begynne, men så endte det bra. Vi er superfornøyde med mesterskapet, sa landslagstrener Sverre Kaas.

På den siste skytingen måtte de norske kvinnene igjen ut i to strafferunder hver, men det måtte store deler av resten av feltet også, og de norske kunne gå inn til hver sin medalje.

Braisaz-Bouchet bommet tre ganger til sammen på liggende, men hun skjøt best på stående med bare en bom og sikret gullet.

