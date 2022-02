annonse

I en spørreundersøkelse oppgir 20 prosent av elevene på videregående skole at de hadde brukt cannabis, men bare 6 prosent har brukt det den siste måneden.

Det er Folkehelseinstituttet som har gjennomført spørreundersøkelsen.

– Vi fant at mange elever mangler kunnskap om cannabis. Elevene overvurderte blant annet hvor mange andre unge som hadde brukt rusmiddelet. En del hadde også feiloppfatninger om cannabisbruk, sier Anne Line Bretteville-Jensen, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Bretteville-Jensen sier at muligheten for å bli tatt av politiet (48 prosent), hensynet til foreldre (44 prosent), faren for avhengighet (41 prosent) samt prisen på cannabis (36 prosent). Er de oppgitte årsakene for å ikke bruke mer cannabis, skriver NTB.

