annonse

annonse

EU lovet en investeringspakke på drøyt 1.500 milliarder kroner i sluttspurten til toppmøtet med afrikanske ledere.

– Det råder nå en ny og ambisiøs ånd over samarbeidet mellom EU og Den afrikanske union, sa EU-president Charles Michel i sin oppsummering etter det to dager lange toppmøtet i Brussel.

AUs leder, Senegals president Macky Sall, konstaterer at man nå har «en historisk mulighet til å se på grunnlaget for en ny form for partnerskap».

annonse

EU ønsker å bidra med milliarder av euro i investeringer til energiprosjekter, digitalisering og samferdsel i Afrika de neste syv årene. Formålet er å bremse Kinas sterke satsing på kontinentet.

Om de lovede investeringene vil være nok til å møte de enorme utfordringene afrikanske land står overfor, stilles det imidlertid spørsmål ved. Det er også høyst uklart hvor pengene skal komme fra.

Planen skal ifølge tyske kilder dreie seg om å hente rundt 366 milliarder kroner fra EUs eget budsjett, mens rundt 640 milliarder kroner vil bli gitt i form av lånegarantier. Drøye 200 milliarder må komme fra EU-landene selv. Nær 500 milliarder må komme fra private investorer.

annonse

Under åpningen av toppmøtet anslo Sall at det trengs opptil 1.500 milliarder kroner i årlige investeringer framover. Han pekte eksempelvis på at 600 millioner afrikanere fortsatt er uten elektrisitet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474