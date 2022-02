annonse

annonse

Så langt har Politiets utlendingsenhets (PU) avsnitt for tilbakekall i samarbeid med Utlendingsdirektoratet (UDI) avslørt at minst 18 personer fra Uganda har fått innvilget permanent opphold eller statsborgerskap på bakgrunn av oppgitt falsk identitet.

Norway Cup

Flere av disse ugandiske borgerne det her er snakk om, ble innvilget visum til Norge for å delta på Norway Cup eller andre idretts- og kulturtilstelninger.

Istedenfor å returnere til sitt hjemland etter endt planlagt norgesbesøk, oppsøkte de PU og søkte om beskyttelse i en annen identitet.

annonse

Dette var i perioden 2011 – 2013, før det ble innført obligatorisk opptak av fingeravtrykk i visumsaker.

PU registrerte at noen fotballag skilte seg ut, der nærmest hele laget hoppet av og søkte asyl i Norge. I noen av disse sakene fikk asylsøkerne avslag, hvorpå de har returnert til Uganda, mens andre søkere fikk innvilget opphold.

PUs avsnitt for tilbakekall har manuelt sammenholdt visumsøknader for ovennevnte tidsrom med asylsøknader i samme tidsløp for å finne mulige treff.

annonse

I tillegg, har Kripos utført ansiktssammenligninger, som ytterligere befestet mistanken om benyttelse av fingerte opplysninger og forklaringer.

Homofili

Av de ca. 200 visumsøknadene PU undersøkte i denne sammenhengen, ble det også blottlagt rundt 50 tilfeller der utlendingene søkte asyl på grunn av seksuell legning. Ca. 30 personer av den sistnevnte gruppen fikk innvilget tillatelser i Norge.

Ovennevnte kontrollettersyn avdekket blant annet at flere av de personene som fikk oppholdstillatelse med bakgrunn i seksuell legning, i dag er gift (med en kvinne) og har fått barn i Norge.

Lokale politidistrikt

Sommeren 2021 innledet PU og Troms politidistrikt et samarbeidsprosjekt knyttet til en ugandisk statsborger i Tromsø.

Det ble iverksatt ransaking på utlendingens bopel. Dette hovedsakelig på bakgrunn av å bringe for dagen utlendingens riktige identitet.

På utlendingens mobiltelefon ble det funnet bevis på at han hadde vært på ferie i hjemlandet. Relatert til en asylsøknad, er dette et grovt brudd på vilkårene for opphold i Kongeriket Norge.

Høsten 2021 fattet UDI vedtak om tilbakekall av vedkommendes oppholdstillatelse, samt varig utvisning.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474