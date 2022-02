annonse

annonse

Det gikk hardt for på en ferge i den tyske byen Hamburg.

Stormen Ylenia herjer i Tyskland, og har rammet byen Hamburg stort.

En video går nå viralt på sosiale medier som viser en ferge på elva Elben.

annonse

Bølgene var så kraftige at de smadret frontvinduene på fergen. Vannet strømmet inn foran sjokkerte passasjerer som måtte flykte bakover.

MUST SEE | Waves from a storm in Hamburg, Germany were so powerful they bust through a ferry window.

While some passengers near the window were knocked backward by the force of the wave, nobody was seriously injured. Officials are now investigating why the window gave way. pic.twitter.com/icGKCbfi2L

— Zach Covey (@ZachCoveyTV) February 17, 2022