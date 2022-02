annonse

Johannes Thingnes Bø fikk to bom på siste stående, men tok likevel et overlegent gull på mennenes fellesstart i skiskyting.

Vetle Sjåstad Christiansen skjøt fantastisk på siste stående og kunne gå inn til bronse.

Thingnes Bø viste klasse på de stående skytingene og kunne med det sikre seg gullet med sin vanligvis sterke fart i sporet. Han bommet til sammen fire ganger i vinden.

Dermed har også Norge satt gullrekord i vinter-OL. Den tidligere rekorden på 14 gull i ett OL var delt av Norge, Tyskland og Canada, men nå troner Norge alene øverst.

Medaljen betyr også at Thingnes Bø tar seg forbi Emil Hegle Svendsen som Norges nest beste skiskytter gjennom tidende i OL. Bare Ole Einar Bjørndalen (13) har flere OL-medaljer enn Bøs sju.

Han sørget også for at de mannlige norske skiskytterne har tatt medaljer i alle øvelsene i OL. Thingnes Bø sikret bronse på normaldistansen, før det ble seier på sprinten for samme mann, med storebror Tarjei Bø som bronsevinner. De to tok også gull i både miksstafett og herrestafett.

