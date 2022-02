annonse

En av fire lærere i grunnskolen utsettes for vold og trusler.

Arbeidstilsynet har ved tilsyn nylig avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven ved Solvang skole i Haugesund. Ansatte ved skolen blir daglig utsatt for vold og trusler. De opplever daglig å bli skjelt ut og trakassert, og peker på manglende oppfølging etter slike hendelser.

Dette rapporterer lokalavisen Haugesunds Avis.

I fjor registrerte skolen 60 avvik knyttet til vold og trusler. Til Arbeidstilsynet har ansatte ved skolen fortalt at de ikke rekker skrive inne all avvik, slik at det er en betydelig underrapportering. Dessuten oppgis det at toleransegrensen for å skrive avvik stadig blir forskjøvet siden vold og trusler forekommer daglig.

Ansatte etterspør oppfølging etter slike hendelser. I en travel arbeidsdag, skjer oppfølgingen litt i forbifarten og ansatte opplever seg ikke ivaretatt.

Økende problem

Det lokale politiet anser at problemet har økt under pandemien.

– Vi opplever dette (vold og trakassering fra elever rettet mot lærere, red.anm.) som et økende problem. Spesielt i forhold til barn med atferdsvansker i klassesituasjonen. Vårt inntrykk er at dette har økt under pandemien. De mest sårbare og utsatte før pandemien er de som har utfordret systemet mest under pandemien, sier Bjørn Inge Espeland, leder av forebyggende avdeling i Haugesund-politiet til Haugesunds Avis.

Han peker på at flere av elevene som nå går i åttende klasse har, siden de gikk i sjette klasse, levd med redusert sosial kontakt og positive opplevelser på grunn av smitteverntiltak.

Mangler oversikt

Er det registrert en tilsvarende økning andre steder i landet, eller ved andre skoler i Haugesund kommune, gjennom pandemien?

Kunnskapsdepartementet opplyser til Resett at vold rettet mot ansatte i skolen, som lærere, er arbeidsgivers ansvar og hører inn under arbeidsmiljøloven og dermed Arbeidstilsynet.

Videre understreker departementet at de derfor ikke har noen oversikt over situasjonen på feltet.

Solvang skole er en barneskole, for elever fra første til syvende trinn, og det er kommunen som har ansvaret for grunnskoleopplæringen. Resett kontaktet derfor Haugesund kommune for å få en redegjørelse for deres syn på saken. De har unnlatt å besvare våre henvendelser.

Verre enn i andre bransjer

Det fremgår av en undersøkelse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) gjennomførte i fjor at en av fire lærere i grunnskolen utsettes for vold og trusler.

– Vold og trusler er en større utfordring i undervisningssektoren enn i andre bransjer i Norge, uttalte Elisabeth Goffeng, seniorrådgiver i STAMI til Utdanningsnytt i fjor høst.

Lærere på første til tiende har over fire ganger så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler sammenlignet med yrkesaktive ellers i samfunnet. Volden kan dreie seg om slag, spark, dytting, lugging eller andre fysiske angrep.

– Å utsettes for vold og trusler over tid er en stor påkjenning. Det er helt essensielt at man har en arbeidsgiver som ivaretar deg i en slik situasjon. Det er viktig med god støtte i leder og kolleger, og helt avgjørende at skolen har gode rutiner for å håndtere slike situasjoner, sa Goffeng til Utdanningsnytt.

