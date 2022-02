annonse

Erna Solberg (H) og flere næringslivskvinner tar i bruk navnet Arne i en markering for likestilling.

De siste ukene har flere kvinner i næringslivet skiftet navn til «Arne» på LinkedIn – et sosialt medium for næringslivet. Den såkalte Arne-kampanjen skal være inspirert av NRK-serien «Lykkeland», ifølge E24.

– Jeg så en episode der hovedpersonen Anna ikke får jobb, til tross for økonomiutdanning og toppkarakterer. Når hun skifter navnet på CV-en til Arne, får hun plutselig jobb med en gang, sier Anita Krohn Traaseth.

Traaseth er mangeårig næringslivsleder og forfatter. Serien er lagt til 1970-tallet, og likestillingen i norsk næringsliv har kommet lenger siden det, men Traaseth mener likevel at det går altfor tregt.

Også tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg har meldt seg på kampanjen. Nå heter hun Arne Erna Solberg på LinkedIn, skriver Dagsavisen.

«I fremtiden håper jeg at det blir plass til flere kvinner uten at man må bytte navn til Arne, og at vi både i rekruttering til toppstillinger og andre stillinger blir flinkere til å se forbi kjønn, etnisitet og egne stereotypier», skriver hun i et innlegg på LinkedIn.

Ideen til Arne-kampanjen er inspirert av en kampanje fra Nederland, hvor mange kvinner på LinkedIn har lagt til navnet til «Peter».

I Norge later Arne til å være det største toppledernavnet. På listen over Norges hundre best betalte ledere i 2018 var det flere som het Arne enn det var kvinner, skriver E24.

