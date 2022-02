annonse

Bodø/Glimt fortsetter å imponere i Europa både på og utenfor banen.

Torsdag kveld sto Bodø/Glimt for en ny bragd i Europa med 3-1 borte mot Celtic i den første playoff-kampen til åttedelsfinalen i Conference League.

Hyllesten har ikke latt vente på seg. På sosiale medier er det mange som er imponert over både laget og de gulkledde på tribunen.

– Bodø/Glimt er de mest høylytte bortefansen som har vært på Celtic Park på mange år. Fanstisk fra start til slutt. Gratulerer. Ser dere i Norge, skriver en Celtic-supporter på Twitter.

– Jeg skrudde av lyden på TV. Jeg hørte likevel støyen fra over nordsjøen, skrev en annen.

@Glimt noisiest away fans at Celtic Park for years, brilliant from start to finish, congratulations, see you in Norway 🇳🇴 👏 pic.twitter.com/u2Qoz1GTtb

Bodø/Glimt-guttene våre støtter sin tidligere klubb denne kvelden i Glasgow, skrev fotball-klubben Hibernain og la ved bilde av Elias Melkerson og Runar Hauge.

Det ble også skriverier om et par Glimt-supportere som satt fast et sted i Skottland på vei til Celtic Park.

Det hele ordnet seg da de fikke sitte på en buss på med Celtic-supportere.

A few @Glimt fans were stranded on their way to Glasgow for the match tonight. Here’s some guys from the @Prestonemerald1 Celtic Supporters Club meeting with them to bring them up the road! A club like no other. Fans like no other. @CelticFC 🤝💚☘️ pic.twitter.com/PW5ZTaNy4D

— ☘️🏳️‍🌈 (@1967SMG) February 17, 2022