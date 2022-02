annonse

annonse

Strømkrisen sørget for større prisvekst enn ventet i fjor. Dermed tapte mange i realiteten kjøpekraft.

Da fjorårets lønnsoppgjør ble forhandlet, la man til grunn en beregning om at prisveksten skulle være på 2,8 prosent. Den havnet i stedet på 3,5 prosent i fjor. Det fremgår av den foreløpige rapporten til Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).

– Det var særlig høye energipriser som medvirket til at veksten i konsumprisindeksen ble høyere enn anslått, skriver utvalget i sin rapport, som ble lagt frem fredag.

annonse

Det fremkommer i tallene at ansatte i stat og kommune tapte kjøpekraft, mens de ansatte i finans og varehandel hadde høyest lønnsvekst og økte kjøpekraften.

Slik var lønnsutviklingen for forskjellige bransjer i fjor:

NHO-bedrifter i Industrien, i alt: 3 prosent

annonse

Industriarbeidere: 2,75 prosent

Industrifunksjonærer: 3,25 prosent

Varehandel, Virke: 4,75 prosent

Finanstjenester: 4 prosent

Offentlig forvaltning: 3 prosent

Statsansatte: 2,8 prosent

Kommuneansatte, i alt: 2,7 prosent

Undervisningsansatte: 2,3 prosent

annonse

Øvrige kommuneansatte: 2,8 prosent

Spekter-bedrifter, helseforetakene: 3,5 prosent

Øvrige bedrifter: 2,9 prosent

Reagerer på opplysningene

– Dette understreker behovet for at offentlig sektor må ha en høyere ramme i år for å ta igjen det vi har tapt i pandemi-årene, sier Unio-leder Ragnhild Lied, ifølge NTB.

Akademikerne problematiserer at særlig undervisningsansatte har hatt en reallønnsnedgang det siste året

– Siden privat og offentlig sektor konkurrerer om de samme folkene, bidrar dette til at offentlig sektor får en utfordring med å beholde og rekruttere kompetanse, sier konstituert leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, ifølge NTB.

Gapet mellom privat og offentlig sektor må tettes, hevder hun.

– Krevende å sammenligne

Sjeføkonom Sven Eide i Finansforbundet tror at lønnsstatistikken kan gi et skjevt bilde av hans bransje.

– Hva som ligger bak tallene for 2021 må vi analysere nærmere og komme tilbake til. Vi vet at mange lokale lønnsoppgjør ble gjennomført veldig sent i 2020, og noe av den lønnsveksten kan ha havnet i statistikken for 2021.

– I tillegg kommer effekter knyttet til pandemien, som har rammet næringslivet skjevt. Det gjør sammenligningen på tvers av forhandlingsområder til en mer krevende øvelse, sier Eide, stadig ifølge NTB.

Snitt på 3,5

annonse

TBU beregner at snittveksten for lønnstakere under ett var på 3,5 prosent, og at de største forhandlingsområdene i snitt hadde en lønnsvekst på 3,4 prosent. Utvalget peker på at bonusutbetalinger trakk lønnsveksten opp.

Gjennomsnittlig reallønn etter skatt vokste med 0,1 prosent fra 2020 til 2021.

Prisvekst i år

For 2022 beregner utvalget en prisvekst på 2,6 prosent.

– Usikkerheten for 2022 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene, men også til i hvilken grad flaskehalsene i produksjonen av varer og tjenester som gjorde seg gjeldende internasjonalt i 2021, også vil prege 2022, skriver utvalget.

Utvalget skal legge frem sitt nytt anslag for prisveksten 10. mars.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474