To ledere av protestantene som har sperret Ottawa i nær tre uker er pågrepet.

Politiet ga demonstrantene ordre om å fjerne seg, ellers ville de bli pågrepet og risikerte å få lastebilene beslaglagt.

Men de gav ikke opp protestene, torsdag rykket store politistyrker inn i sentrum av Ottawa.

På Twitter skriver demonstrantene at Tamara Lich, en av arrangørene bak demonstrasjonen, er pågrepet, uten å ha gjort motstand. Politiet bekrefter overfor The New York Times at de har pågrepet lederen Chris Barber.

Protestantene har også lammet trafikken ved flere grenseoverganger mot USA, men der har blokadene blitt opphevet. Den siste demonstrasjonen var i Ottawa.

