Den beryktede brutale somaliske terrorgruppen er på ingen måte på defensiven – heller tvert om.

The Long War Journal melder at terrorgruppen al-Shabaab, al-Qaidas avdeling i Øst-Afrika, utførte en rekke raid og selvmordsbomber over hele Mogadishu over natten, i det den somaliske hovedstaden fortsetter å forberede seg til presidentvalget 25. februar neste uke.

Terrorangrepene, som fant sted tett opptil hverandre, attesterer til byens varige ustabilitet, samt at al-Shabaab har kapasiteter til å fortsette å angripe offentlige installasjoner dypt inne i den somaliske hovedstaden.

Det totale antallet omkomne er foreløpig uklart, selv om Somalias nasjonale nyhetsbyrå har rapportert at minst 5 personer, inkludert 2 barn, ble drept i angrepene. Andre medier har rapportert at 16 personer ble såret.

Al-Shabaab tok på seg ansvaret for flere raid på politistasjoner og militære utposter i fem forskjellige områder av Mogadishu og storbyens umiddelbare forsteder: Kahda, Yaqshid-distriktets Darasalam-område, Hodan, Daynile og forstaden Ceelasha Biyaha.

I en uttalelse utgitt gjennom sitt eget nyhetsbyrå, Shahada News Agency, uttalte terrorgruppen at angrepene begynte med en selvmordsbombing på en politistasjon i Kahda, før bevæpnede menn gikk til angrep på stasjonen. Kort tid etterpå, raidet bevæpnede menn en militærleir i det samme distriktet, hvor de angivelig gikk i kamp med somaliske tropper.

Omtrent på den samme tiden ble enda en politistasjon i Yaqshids Darasalam angrepet av et annet selvmordsangrepsteam. Offentlige tjenestemenn, inkludert deres personlige boliger, ble også angrepet. I alle tre tilfellene, uttalte Somalias lokale al-Qaida-filialen at styrkene deres tok kontroll over hver regjeringsinstallasjon i en kort periode.

Mens de tre angrepsteamene utførte terrorangrepene, opplyste al-Shabaab at de ytterligere hadde raidet flere politistasjoner og militærbrakker i Hodan, Daynile og Ceelasha Biyaha for å «hindre den somaliske regjeringen i å sende betydelige forsterkninger til Kahda og Yaqshid.»

Shabaabs uttalelse gjør det klart at raidene var et forsøk på å direkte forstyrre Somalias pågående parlamentsvalg og kommende presidentvalg. «Denne kampanjen kommer på et tidspunkt hvor den internasjonale innsatsen for valg har snublet,» understreker al-Shabaab i uttalelsen

Den beryktede terrorgruppen legger videre til at angrepene «bekrefter den manglende kapasiteten til regjeringen, subsidiert av Vesten og Den afrikanske union, til å gi sikkerhet til [den somaliske] hovedstaden.»

En rekke selvmordsbombinger

Gårsdagens doble selvmordsbombing i Mogadishu representerer bare de siste angrepene i i en lang rekke av al-Shabaabs selvmordsbombearbeid. Siden begynnelsen av året har gruppen utført minst 5 andre selvmordsbombeangrep inne i Mogadishu.

Dette inkluderer en bombing forrige uke som gikk etter kandidater i Somalias parlamentsvalg.

Tidligere selvmordsbomber i Mogadishu i år inkluderer også: En bombe mot somaliske soldater i en tebutikk 18. januar; et bombeangrep mot en talsperson for regjeringen 16. januar; en selvmordsbilbombe mot en konvoi av en statlig sikkerhetskontraktør 12. januar; og en annen selvmordsbilbombe mot et myndighetskontrollpunkt i Hawlewadag-distriktet 1. januar.

Disse eksplosjonene følger ytterligere 55 selvmordsbomber som har blitt utført av terrorgruppen i løpet av de siste to årene, ifølge data samlet av FDDs Long War Journal. Gruppen brukte taktikken minst 30 ganger i 2020 og ytterligere 25 ganger i 2021.

Minst 30 av disse bombingene fant sted inne i Mogadishu, som representerer det mest utsatte området for al-Shabaabs selvmordsbombekampanjer.

