annonse

annonse

Separatister og regjeringsstyrker anklager hverandre for våpenhvilebrudd. Lederne i Donetsk og Luhansk varsler masseevakuering av sivile.

Den ukrainske hæren har anklaget de russiskstøttede separatistene i utbryterregionene Donetsk og Luhansk for over 20 brudd på våpenhvilen det siste døgnet. Separatistene har på sin side anklaget regjeringsstyrkene for å ha gjennomført artilleriangrep der blant annet to transformatorstasjoner ble ødelagt, opplyser NTB.

Lederne i Donetsk og Luhansk varsler masseevakuering av sivile og opplyser at Rostov-regionen i Russland har gjort forberedelser for å ta imot alle som krysser grensen.

annonse

– Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil i den nærmeste fremtid gi sine soldater ordre om å innlede en offensiv, sa lederen i Donetsk, Denis Pusjilin.

Ukraina avviser at det foreligger planer om en militæroffensiv mot de separatistkontrollerte områdene og kaller det russisk desinformasjon.

– Vi tilbakeviser kategorisk den russiske desinformasjonen om Ukrainas påståtte offensive operasjoner eller sabotasjehandlinger i kjemiske produksjonsanlegg, tvitret utenriksminister Dmytro Kuleba.

annonse

– Ukraina har ingen planer om slike aksjoner i Donbas. Vi forplikter oss helt og fullt til å finne en diplomatisk løsning på konflikten, fortsatte han.

USAs utenriksminister Antony Blinken beskylder Russland for å forsøke å skape «falske provokasjoner» som kan rettferdiggjøre russisk «aggresjon». Moskva avviser dette. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov anklager Ukraina for nye brudd på Minsk-avtalen fra 2015 og kaller påstandene om russiske invasjonsplaner for vestlig propaganda.

USAs ambassadør til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Michael Carpenter, hevder at Russland nå har utplassert mellom 169 000 og 190 000 soldater nær Ukraina.

– Dette er den største militære mobiliseringen i Europa siden andre verdenskrig, sa Carpenter under et OSSE-møte i dag.

Russisk tilbaketrekning?

Russlands påstander om at russiske styrker nå blir trukket tilbake, avvises i Vesten.

– Selv om Russland har opplyst at de trekker soldatene sine tilbake til garnisonene, har vi ennå ikke sett tegn til det. Vi ser faktisk flere soldater på vei inn i grenseregionen, sa USAs forsvarsminister Lloyd Austin under et besøk i Polen i dag.

Russland varslet i dag om en ny øvelse med «strategiske styrker», der det blant annet skal øves på bruk av våpensystemer som kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge Kreml har denne øvelsen vært planlagt lenge og vært varslet i alle vanlige kanaler.

– Disse øvelsene er av defensiv natur og truer ingen, sa Russlands president Vladimir Putin i dag.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474