Stormen Eunice er en av de kraftigste i Storbritannia på mange år.

For første gang er rødt farevarsel sendt ut for London, det høyeste varselnivået som betyr at det er fare for liv og helse. Meteorologene advarer om stormflo, flom og kraftig vind.

Uværet veltet innover kysten i morges. På Isle of Wight ble det registrert vindkast på over 54 meter i sekundet, noe som sannsynligvis er ny engelsk rekord. Til sammenligning regnes vedvarende vindstyrke på 33 sekundmeter som orkan, opplyser NTB.

BBC melder at deler av taket på O2-arenaen i London er revet av.

Wow! The London O2 Millennium Dome roof ripped off. I tweeted earlier this storm isn’t no joke #Eunice #StormEunice https://t.co/9K5Hy4cL4v — 🇻🇨Mr Lawrence🇬🇧🇬🇩🌸 (@Mr_Lawrence4) February 18, 2022

Gatene er nærmest folketomme, mange har tydeligvis fulgt ordfører Sadiq Khans oppfordring om å holde seg hjemme og ikke reise med mindre det er absolutt nødvendig.

Irland

I Irland er mer enn 80 000 hjem uten strøm, og flere skoler og universiteter er stengt.

I Ballythomas-området, rundt 90 kilometer sørvest for Dublin, omkom en 60 år gammel mann da han fikk et tre over seg, opplyser lokalt politi.

I Skottland førte stormen til kraftig snøfall, noe som skaper problemer på veiene. Fly-, tog- og veitrafikk er kraftig berørt. I Wales og Vest-England er samtlige togavganger kansellert. Lastebil- og motorsykkelførere bes unngå broer for ikke å blåse ut av kjørebanen.

Europeisk fastland

Ferjeavganger over Den engelske kanal er stanset.

På det europeiske fastlandet er det også problemer: En rekke togavganger er innstilt i Tyskland, og hundrevis av flyavganger til Schiphol-flyplassen utenfor Amsterdam og Heathrow og Gatwick utenfor London er avlyst eller forsinket. Et EasyJet-fly fra Bordeaux måtte gjøre vendereis til Frankrike etter to mislykkede forsøk på å lande på Gatwick.

#Eunice making a mess in Amsterdam. Fortunately no one is hurt. Stay safe! pic.twitter.com/BOuRTm7vds — Jorge Milburn (@jorgemilburn) February 18, 2022

Stormen ventes å treffe Danmark senere i dag, der broene over Storebælt og Øresund trolig blir stengt når vinden herjer som verst. En rekke tog- og flyavganger blir sannsynligvis forsinket eller innstilt.

Klimaforsker Richard Allan ved University of Reading sier det er lite som tyder på at denne typen stormer er blitt kraftigere som følge av klimaendringene.

