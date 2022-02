annonse

Smarte kråker har blitt det nyeste våpenet i Södertäljes krig mot gateforsøpling.

Kråker blir rekruttert for å plukke opp sigarettsneiper fra gatene i en svensk by som en del av et kostnadskutt.

De ville fuglene utfører oppgaven når de får litt mat for hver sneip de deponerer i en skreddersydd maskin designet av et firma i Södertälje, nær Stockholm.

– De er ville fugler som deltar på frivillig basis, sa Christian Günther-Hanssen, grunnleggeren av Corvid Cleaning, selskapet bak metoden.

Keep Sweden Tidy Foundation sier at mer enn 1 milliard sigarettsneiper blir liggende igjen i Sveriges gater hvert år, noe som representerer 62 % av alt søppel. Södertälje bruker 20 millioner svenske kroner på gatevask.

Günther-Hanssen anslår at metoden hans kan spare minst 75 prosent av kostnadene forbundet med å plukke opp sigarettsneiper i byen.

Södertälje gjennomfører et pilotprosjekt før den potensielt ruller ut operasjonen over hele byen, der fuglenes helse er det viktigste hensynet gitt typen avfall det er snakk om.

Street Cleaning Crows pic.twitter.com/ODsYARLLcc — Mr Smith (@WestwoodParking) February 17, 2022

De smarte kråkene har vekket internasjonal oppsikt og nyheten har blitt skrevet om i flere store medier.

Nykaledonske kråker, et medlem av fuglefamilien, er like gode til å resonnere som en menneskelig syvåring, har forskning antydet ifølge The Guardian, noe som gjør dem til de smarteste fuglene for jobben.

– De er lettere å undervise, og det er også større sjanse for at de lærer av hverandre. Samtidig er det lavere risiko for at de feilaktig spiser noe søppel, fortalte Günther-Hanssen.

