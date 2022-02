annonse

Canadisk politi skriver på Twitter at de har brukt kjemisk spray mot flere demonstranter.

– Demonstranter fortsetter å være aggressive og angripe politiet. De nekter å etterkomme ordre om å flytte på seg. Derfor kan man se politibetjenter bruke kjemikalier i et forsøk på å stanse dem og for politiets sikkerhet, skriver Ottawa-politiet på Twitter.

Protesters continue to be aggressive and assaultive on officers. They are refusing to comply with the orders to move. You will have seen officers use a chemical irritant in an effort to stop the assaultive behavior and for officer safety.

Det er lagt ut bilder på Twitter av politiets maktbruk.

WATCH: Rebel reporter @ThevoiceAlexa was hit three times with a club and sprayed with tear gas by the Ottawa police. pic.twitter.com/BVP24uKjPw

Samtidig benekter politiet å ha brukt tåregass. De kaller det de har brukt en «kjemisk irritant». Det er trolig snakk om en form for pepperspray.

Police did not used gas on protesters yesterday. They have not used gas on protesters today.

Men i andre bilder kan man se gass.

I en annen tweet truer politiet med bøter på 5000 kanadiske dollar (ca, 35.000 kroner) og fem år i fengsel for de som tar med mindreårige til demonstrasjonene.

We are seeing protestors bringing their children to the unlawful protest site.

This is a reminder if you bring a minor (a person under 18) with you to an unlawful protest site you may be charged and be fined up to $5000 and potentially spend up to five years in prison.

— Ottawa Police (@OttawaPolice) February 19, 2022