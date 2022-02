annonse

I Canada har statsminister Justin Trudeau innført unntaksbestemmelser og satt inn politiet i en aksjon for å fjerne lastebilene i Freedom Convoy. I Norge er det varslet en demonstrasjon i Oslo inspirert av de kanadiske lastebilsjåførene.

Freedom Convoy Norway som de kaller seg, har ikke fått tillatelse til å kjøre inn til Stortinget, men de har varslet at de vil bryte politiets forbud.

– Vår tillit til myndighetene er svekket, sier Ann Helen Gjermundsen til Klassekampen.

Hun er en av arrangørene bak demonstrasjonene som arrangeres mot smitteverntiltak og koronapass i Oslo i dag.

Markeringer er planlagt foran NRK og foran Stortinget. NRK er valgt i protest mot det de mener er medienes ufullstendige dekning av koronapandemien og myndighetens respons og virkemidler.

Gjermundsen sier de forventer 1500 fysisk tilstedeværende og 500 kjøretøy. Facebook-gruppa har over 26.000 medlemmer.

– Det er viktig å si at vi ikke er anti-vax. Alle er velkommen, enten de er vaksinerte eller ikke. Vi er ikke antivaksiner. Vi er bare kritiske til en lite utprøvd vaksine og vil at alle skal føle seg trygge til å ta sitt eget valg, og at det skal være frivillig, sier hun.

Les også: Politihester trampet på demonstranter i Canada: – Herregud, hva gjør dere?

VG-kommentator Astrid Meland har ment i en kommentar som er delt på Facebook-gruppa selv at de skal «protestere mot ting som ikke finnes lenger i landet vårt».

Gjermundsen sier formålet med demonstrasjonen er å stille to krav til myndighetene:

– Det første er at det ikke skal innføres vaksinepass i Norge. Det andre er at alle smitteverntiltak skal opphøre permanent, det vil si, ikke gjeninnføres.

– Men vi har verken koronapass eller smitteverntiltak i Norge. Hvorfor demonstrere da? spør Klassekampen.

– Vi har jo sett historikken så langt. Det har vært en bølge med innstramminger og lettelser, og vi ser ikke bort ifra at det vil skje igjen. Ikke minst er det et høringsforslag om vaksinepass ute nå, med frist fjerde mars. Så dette er ikke endelig avklart, svarer Gjermundsen.

De to kravene er angivelig sendt til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i form av et brev. Om de ikke innfris innen klokka 16.00, vil vaksineropprørernes «konvoi» kjøre til Stortinget og bli værende der, melder avisen.

Bryter forbud

Tidligere denne uka sa politiet at de ikke vil tillate kjøretøy fra aksjonen å kjøre inn i Oslo sentrum fordi andre demonstrasjoner var planlagt. Gjermundsen melder at de vil komme likevel.

Det blir appeller fra Liberalistene, Partiet de Kristne og Demokratene. Klassekampen skriver at også Maurith Julie Fagerland fra Arendal Frp og Simon Friis-Larsen fra Rælingen KrF kommer..

Resett får opplyst at kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen kommer til holde appell for Liberalistene.

Demokratenes leder Geir Ugland-Jacobsen kommer også, dog ikke i lastebil. Ugland-Jacobsen er kjent som en ihuga motorsykkelentusiast og turnerte Norge rundt under valgkampen.

– Jeg kommer til å snakke om høringsdokumentet, koronasertifikat og tendenser til vaksinetvang, sier Jacobsen til Klassekampen.

– Vi har verken vaksinetvang eller koronasertifikat i Norge?

– Vaksinepress og vaksinetvang går litt over i hverandre. Hvis det frarøver folk deres rettigheter, oppfattes det som tvang. Ferier til utlandet, skoler, arbeidsplasser – det er ingen grense for hva dette kan brukes til. Den type dystopisk styring av samfunnet er noe alle frie mennesker bør opponere mot.

Klassekampen skriver at «den tidligere Frp-politikeren følger nettsida steigan.no, som drives av Pål Steigan, tett.»

– Han [Steigan, red. anm] har fått med seg mye og sier det er dokumenterbart at dette er en fare. Og muligens ser man for seg en global strategi her.

– Det høres konspiratorisk ut, mener Klassekampen.

– Ja, og mange konspirasjonsteorier har en tendens til å bli sanne. Hvis man skal overleve må man også se for seg ting som er i ferd med og kan gå galt. Skal man avskrive enhver konspirasjonsteori, er man naiv. Kripos og politiet jobber med konspirasjonsteorier hele tida, og ingen ler av dem, svarer Ugland Jacobsen.

Resett har stilt Ugland Jacobsen følgende oppfølgingsspørsmål, men så langt uten å få svar.

– Du advarer mot dystopisk styring av samfunnet. Kan du utdype hva du mener?

– Du antyder en “global strategi” og følger Steigan.no tett. Kan du si litt mer om hva dette dreier seg om?

– Kommer mange av Demokratenes medlemmer til å møte opp i dag?