Tidligere SV-leder og FN-topp Erik Solheim høster igjen flengende kritikk etter en Twitter-post med en hyllest av Kina.

– Bravo, Kina. Det første klimanøytrale olympiske leker i historien. Hvis byen Zhangjiakou var et separat land, hadde det vært den tolvte største vind- og sol-nasjonen i verden, foran Vietnam, Canada og Nederland, skriver Solheim på Twitter.

Den tidligere SV-toppen er nå leder i miljøtenketanken «Ett belte, en vei», et kinesisk infrastruktur- og utviklingsprosjekt.

Høster kritikk

Flere brukere reagerer svært negativt på dette siste Kina-utspillet fra Solheim.

– Så ufattelig skuffet jeg er over deg, skriver en person

– Spøker du med meg? Er dette en betalt post? spør den tyske teknologibloggeren Sascha Pallenberg.

Det påpekes også i svar til Solheim at Kinas CO2-utslipp har økt kraftig de siste årene, mens de har stagnert og gått ned i Europa og USA.

Det er imidlertid ikke første gang Solheim hyller regimet i Beijing og kritiseres for det. I 2021 ble han kraftig kritisert etter å ha uttalt at man bør være forsiktig med å karakterisere kinesiske menneskerettsbrudd.

Takk for kommentar. Vi bør passe oss for alt for sterke karakteristikker av kinesiske menneskerettsbrudd. Verdens framtid avhenger av at Vesten og Kina kan arbeide sammen. Ellers klarer vi aldri løse miljøkrisa feks. I en ny kald krig som noen i USA ønsker, blir vi alle tapere.

— Erik Solheim (@ErikSolheim) April 3, 2021