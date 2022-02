annonse

OL-tremila i langrenn er flyttet og starter 04.00 norsk tid søndag. Endringen skyldes værprognosene i Kina. TV-seere i Norge får likevel to sjanser til å følge rennet, melder NTB.

Therese Johaug er storfavoritt i det som blir hennes siste OL-konkurranse. Rennet skulle etter opprinnelig plan startet tre og en halv time senere.

TVNorge tar grep for dem som ikke orker å stå opp for å se rennet midt på natten.

– Vi håper jo at hele Norge orker å stå opp allerede klokken 04 for å følge de norske kvinnenes tremil. Den sendes selvsagt direkte på TVNorge og discovery+. Men blir det i tidligste laget for deg, kan du slå på TVNorge fra klokken 07.45 uten at vi avslører resultatet fra tremila, før vi sender rennet til Johaug og lagvenninnene i sin helhet klokken 08. Hele øvelsen er også tilgjengelig gratis på discovery+, også spoilerfritt, når det måtte passe, sier kommunikasjonsdirektør i Discovery Hanne McBride.

Lørdag ble femmila for menn forkortet til 28,4 kilometer på grunn av streng kulde og sterk vind.

Værvarslerne melder søndag om cirka 20 minusgrader på det opprinnelige starttidspunktet og noen få grader mildere noe timere tidligere.

