Clemens Saers ble utsatt for vold på jobb i Oslo-skolen. Likevel avviser bystyret trolig å gi læreren oppreisning.

Saers sier til Dagbladet at han har opplevd behandlingen fra Oslos skoleledelse som langt verre enn volden.

– Det har vært ren tortur. Det arbeidsgiveren min har gjort mot meg, er tusen ganger verre enn volden jeg ble utsatt for, sier han til avisen.

Saers ble utsatt for vold av en elev ved Oslo Handelsgymnasium i 2014. Saers ble 25 prosent arbeidsinvalid, mens den 18 år gamle eleven ble dømt for angrepet året etter.

Saers liv ble aldri det samme, traumene er store og han sliter med å sove. Det er hendelsene etter volden som har vært verst, fastslår den tidligere læreren. Han opplevde det som at han ble tvunget ut av jobben, og at han ble løyet for av ledelsen i Oslo-skolen. Han mener at han ble fremstilt som den problematiske parten i saken, fordi saken skal ha vært dårlig PR.

Ble tilbudt blomster

I 2018 gikk Saers til sivilt søksmål mot sin arbeidsgiver, Utdanningsetaten og Oslo kommune, fordi han mente skoleledelsen ikke hadde gjort en tilstrekkelig risikovurdering, fordi han burde ha fått informasjon om elevens voldshistorikk. Saers tapte i retten.

– Det var ingen hjelp å få. Fryktkulturen i Oslo-skolen lever i beste velgående, sier han til Dagbladet.

Saers ble tilbudt blomster og en pen avslutningstale dersom han takket ja til et tilbud om 150 000 kroner og en oppsigelse.

– Jeg trodde det fantes et milligram av medmenneskelighet og empati blant de som styrte Oslo-skolen og blant flertallet av politikerne. Det var dessverre feil.

– Vi har et kjempeproblem med vold i skolen. Min historie viser at dersom man som lærer utsettes for vold, så blir du et omdømmeproblem, sier han.

