Tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher går hardt ut mot Manchester United i ny kommentar.

Fra 2003 til 2009 var Cristiano Ronaldo Manchester Uniteds store juvel. Så ble han solgt til Real Madrid der han gjorde braksuksess og vant flere titler.

Før årets sesong ble han imidlertid hentet tilbake til United av daværende trener Ole Gunnar Solskjær. 37-åringen har skåret mange mål, men det imponerer likevel ikke Jamie Carragher.

I en ny kommentar publisert The Telegraph skriver han at det er for mye støy rundt portugiseren.

– Det er bråk hver gang det har vært et skuffende resultat. Det er bråk hver gang en historie lekkes om at han «vurderer framtida sin» etter sesongen. Og det er bråk når vi ser på reaksjonen som kommer når United scorer og Ronaldo ikke er målscoreren – slik det var da Marcus Rashford scoret vinnermålet like før slutt mot West Ham.

– Når er manager benker en 37-åring, skal det ikke være noe bråk, skriver han videre.

– Selg

Carragher mener 2022-utgaven av Cristiano Ronaldo ikke passer inn i United, og derfor bør klubben selge ham i sommer.

– Ingen spillere kan være større enn klubben. Sir Alex Ferguson vet det bedre enn noe andre da han i 2006 solgte Ruud van Nistelrooy, en av Premier Leagues mest framtredende målscorere, fordi han følte at spissens personlige hunger etter mål gikk utover utvikling av nye og yngre lagkamerater.

Ronaldo endte en seks kampers måltørke da han skåret mot Brighton i midtuken.

Søndag får han muligheten til å finne nettmaskene igjen når rivalen Leeds United venter på Elland Road.

