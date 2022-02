annonse

MDG-leder Une Bastholm mener at Norge må fortsette å dele strømmen sin med utlandet.

MDG-lederen var svært tydelig over landsstyret i partiet som møttes digitalt lørdag. Bastholm brukte blant annet tid på å snakke om norske kraftkabler til utlandet, og det hun omtaler som enkle, populistiske løsninger fra Rødt, Sp og FrP.

– Å kutte bånd til andre land er feil. Et Norge som lukker seg stadig mer inne med vår rikdom, er et mer ensomt, sårbart og egoistisk Norge i en verden med mange felles utfordringer på tvers av land og generasjoner, sa Bastholm, ifølge NTB.

– Når vi støtter europeisk energisamarbeid og kabler som kan sende strømmen begge veier, så handler det om å dele. Om å samarbeide om vår tids største utfordringer. Klimaendringene rammer de mest sårbare i verden hardest.

Partilederen mener man bør fordele de økte inntektene staten får fra strømsalget når prisene blir høye.

– Kraftsamarbeid er viktig for klimaet, for energisikkerheten vår. Men det er også viktig for naturen. Norge vil sannsynligvis mangle strøm om få år, selv om vi kjemper det vi kan for kraftigere satsing på energisparing og energieffektivisering, sa Bastholm.

