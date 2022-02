annonse

Koronademonstranter i Canada ble fredag fjernet med makt av tungt bevæpnet politi. Flere videoer er lagt ut på sosiale medier.

Canadisk politi har pågrepet over 100 personer og tauet bort flere lastebiler i byen Ottawa der protesten mot myndighetene har pågått.

Tvangsfjerningen av demonstranter startet fredag morgen lokal tid og fortsatte utover dagen. Fredag kveld var minst 100 personer pågrepet og over 20 kjøretøyer var tauet bort, inkludert alle som blokkerte en av byens hovedgater, opplyser myndighetene.

På sosiale medier er det lagt ut flere videoer som viser politiets inngripen.

– Jeg har vært her i 12 dager og filmet demonstrasjonen, men det har aldri vært noe bråk her før politiet kom, skriver twitter-profilen Viva Frei.

En video viser hvordan politiet kommer ridenede med hester inn i folkemengden.

– Herregud, hva gjør dere? ropes det fra demonstrantene.

WATCH: Close up of peaceful protestors in Ottawa protesting mandates being trampled by the mounted unit.

Yes, this is Canada in 2022. pic.twitter.com/I776GdTIwe

— K2🍁🚛 (@kiansimone44) February 18, 2022