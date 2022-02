annonse

annonse

Putin kommer til å stå igjen i historien som den første russiske lederen som tapte Ukraina til «Vesten» siden opprettelsen av Perejaslav-traktaten i 1654.

Den truende russiske militærposituren vis-à-vis Ukraina viser ingen tegn til å avta. Med anslagsvis 170.000 til 190.000 kampklare soldater limt opp til grensene til nabolandet i vest – i det som blir omtalt som «den mest betydningsfulle militære mobiliseringen i Europa siden Annen verdenskrig» – har Moskva omringet Ukraina fra nord, øst og sør. Putin kan i prinsippet gi ordren om å sette inn nådestøtet når som helst. Europa holder pusten.

Det råder liten tvil om at Moskva kommer til å maltraktere enhver motstand i en innledende militæroffensiv mot Kyiv, men det er derimot langt fra sikrere om Russland faktisk klarer å effektivt okkupere og pasifisere territoriene som Moskva eventuelt kommer til å ta over. Å vinne krigen er en ting, men å vinne freden er noe helt annet, som det finnes flere bitre eksempler på i nyere historie.

annonse

Den ukrainske hæren har gjort store fremskritt siden 2014, og vil på ingen måte stå passivt å se på at Russland tar over landet den har sverget å beskytte. Videre er Ukraina kontinental-Europas nest største land med en svært nasjonalistisk og tilsynelatende kampvillig befolkning, som etter alt å dømme utgjør perfekte forhold for å føre en langvarig opprørs- og geriljakrig mot okkupasjonsmakten. Vestmaktene står også parat til å forsyne den eventuelle ukrainske motstandskampen med våpen og andre forsyninger gjennom åpne forsyningsruter i vest, som det virker vanskelig å stoppe. Det kommer derfor etter alt å dømme til å bli svært blodig hvis Putin til slutt beordrer hæren om å gå inn i Ukraina.

Les også: Det russiske militæret står overfor en truende demografisk krise

I møtet med russisk overmakt er det ikke ulogisk å anta at Kyiv vil satse på å føre en langvarig defensiv utmattelsesgeriljakrig – som kan strekke seg over flere år – i tilfelle en russisk invasjon. I henhold til allment godtatt militærteori om moderne opprørsbekjempelse (COIN), må okkupasjonsmakten ha et styrkeforhold på minst én soldat per 20 sivile – helst flere – for å effektivt pasifisere en fiendtlig lokalbefolkning. Gitt at Ukraina har en befolkning på 44 millioner, tilsier det at Russland trenger minst 2,2 millioner soldater for å effektivt drive med opprørsbekjempelse.

annonse

Med en hær på 280.000 aktive soldater, har Russland derfor langt ifra det nødvendige militære personellet som er nødvendig for å effektivt drive med opprørsbekjempelse i Ukraina, med mindre Kreml mobiliserer reserver. Selv om Ukraina utvilsomt er et spesielt tilfelle gitt landets særegne etnografiske komposisjon – med et betydelig øst-vest skille – har Russland rett og slett ikke nok soldater til å effektivt okkupere landet, og må uansett regne med å være der i lang tid. Gitt at Russlands væpnede styrker allerede er strukket langt – med flere militære eventyr strekt over flere regioner – og flere potensielle sikkerhetespolitiske trusler ulmenende i horisenten, kan ikke dette scenariet være særlig fristende for Kreml.

Ikke lenger broderfolk

Men uavhengig av om Putin faktisk gir ordren om å gå inn i Ukraina eller ikke, har han tapt kampen om sjela til nabolandet som betyr så mye for Russland – ikke bare historisk, kulturelt, men ikke minst geopolitisk – i all uoverskuelig fremtid. Med dype historiske bånd mellom de russiske og ukrainske folkene, samt Kyivs sentrale posisjon og svært symboltunge status i historien til den russiske nasjonen – den første russiske statsdannelsen fant sted i byen – er dette et marerittscenario for enhver russisk leder.

Tallene taler for seg selv. Mens 84 prosent av det ukrainske folket hadde en positiv oppfatning av Russland i 2012, falt dette tallet til rekordlave 21 prosent i 2014 etter annekteringen av Krim-halvøya og krigen i Donbass-regionen, før det stabiliserte seg noenlunde på 32 prosent i 2019. Men gitt Russlands aggressive og truende holdning overfor Ukraina de siste månedene, er det naturlig å anta tallet har nådd en ny bunnotering i 2022.

Les også: Valget i Russland: Sikkerhetspolitisk statusrapport. Del 1: Bakgrunnsinformasjon og Putins popularitet

Ukraina – historisk kjent som «Lillerussland» i maktens ganger i Kreml – kommer nå til å permanent forlate den russiske interessesfæren og fortsette sitt driv mot vest. Russernes historiske broderfolk, ukrainerne – eller såkalte «lillerussere» – gjennomgår nå en skilsmisse fra Russland og det er ingen vei tilbake – uavhengig om det blir krig eller ikke.

Putin er således den russiske lederen som står ansvarlig for reverseringen av Perejaslav-traktaten i 1654, som fastslo Ukrainas løsrivelse fra Det polsk-litauiske samveldet og gjorde landet til et russisk protektorat og langvarig satellittstat. Gitt Ukrainas tradisjonelle rolle som en bufferstat mot vest, er dette en realpolitisk katastrofe for Kreml. Det er ikke uten grunn at det sies at det som skiller Russland fra et vanlig land og et imperium er om Moskva kontrollerer Ukraina eller ikke.

Gammel storhet

annonse

Putin har kun seg selv å takke. I sitt driv i å gjenopprette Russlands storhet, ære og status i internasjonale relasjoner, har han ikke nølt et sekund med å injisere Russland militært i gamle Sovjetstater og fjerntliggende regioner, og ikke minst å ta opp kampen med USA og andre vestmakter for å vinne politisk innflytelse globalt. Med et geopolitisk tankesett som følger mønstre fra det 20. århundret, har Kremls sterke mann ønsket å gjenopprette Russland status som et stormakt og et eget maktsenter, og prioritert rå makt for å nå sine mål.

Men i sin higen etter økt innflytelse og makt, har han gang på gang måtte stange i vestlige sanksjoner som har satt en støkk i den russiske økonomien. I møtet med slike straffetiltak, har Putin ikke viket en tomme og dermed lagt økonomiske forhold på offeralteret. Han har således totalt neglisjert økonomisk utvikling internt i Russland, som har gjort at landet ikke er en særlig attraktiv samfunnsmodell for andre land i verden å følge – inkludert Ukraina.

Les også: Et neo-osmansk spøkelse truer. Har Russland mistet grepet i Sør-Kaukasus?

Målt i BNP i amerikanske dollar, har den økonomiske veksten i Russland i praksis stått på stedet hvil siden 2007. Med en BNP på 1,5 billion dollar, er Russlands økonomi marginalt større enn Benelux-landene. Økonomien henger også igjen i fortiden, og landet virker inkapabelt til å skape sterke firmaer som kan konkurrere globalt, med unntak av våpenindustrien. I dag er landet – og ikke minst de mektige væpnede styrkene – helt avhengig av eksport av råvarer for å holde hjulene i gang.

Selv om Putin er relativt populær innad i Russland – spesielt blant russiske nasjonalister som setter storheten til «moder Russland» høyere enn sin egen økonomiske velvære – er han hovedansvarlig for at Ukraina fortsetter å drive vestover. Han er derfor den første russiske lederen siden opprettelsen av Perejaslav-traktaten i 1654, som har måttet observere at Kyiv forsvinner ut av Moskvas interessesfære. Han kommer til å stå igjen i historien som den russiske lederen som mistet Ukraina – uavhengig om har går til krig mot sine «lillerussiske» slaviske brødre eller ikke.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474