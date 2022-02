annonse

Joe Biden advarte i alvorlige ordelag fredag kveld at USA forventet et snarlig angrep fra Russland mot Ukraina. De har lenge hevdet at Russland vil bruke et påskudd for å angripe.

De siste dagene har det nettopp vært hendelser som peker i en slik retning, med granatangrep og bilbomber som USA hevder er iscenesatt av pro-russiske elementer. Det pekes også på propaganda i statskontrollerte russiske medier med retorikk om at russere i Ukraina utsetter for «folkemord».

Denis Pusjilin, som har vært leder i den separatistkontrollerte utbryterregionen Donetsk i Øst-Ukraina siden 2014, har beordret mobilisering av militære styrker, skriver NTB lørdag formiddag.

– Jeg oppfordrer mine medborgere til å komme til militære registreringskontorer. I dag har jeg signert et dekret om mobilisering, sier Pusjilin i en video lørdag.

Fredag varslet Pusjilin, sammen med lederen i naboregionen Luhansk, at de har beordret masseevakuering av sivile til Russland. Begge de to lederne begrunnet evakueringen med frykt for et nær forestående angrep fra ukrainske regjeringsstyrker.

I de to regionene er det samtidig beordret evakuering av flere hundre tusen mennesker til Russland. De to lederne har understreket at myndighetene i Rostov-regionen i Russland har gjort forberedelser for å kunne ta imot alle som krysser grensa.

– Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil i den nærmeste framtid gi sine soldater ordre om å innlede en offensiv, hevdet Pusjilin fredag.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) sier de har registrert flere hundre våpenhvilebrudd med en betydelig økning i antall angrep i frontlinjen i det østlige Ukraina de siste dagene, melder NTB.

