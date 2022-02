annonse

Det er politiet som sier dette.

– Det har vært to hendelser under markeringen. Den ene var at det oppsto litt knuffing mellom demonstrantene og det som trolig var en motdemonstrant. Den andre var at en motdemonstrant hoppet opp på en bil fra demonstrantene som kom kjørende i lav fart. Bilen rygget da, og kjørte inn i en bil som kom kjørende bak, uten at det oppsto noen store skader, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB i 15.20-tiden lørdag ettermiddag.

Episodene endte med at politiet på stedet bortviste to personer.

– Det har ikke vært noen alvorlige hendelser, sier Grøttum.

Freedom Convoy Norway

– Vår tillit til myndighetene er svekket, sa Ann Helen Gjermundsen i Freedom Convoy Norway til Klassekampen før demonstrasjonen.

NTB skriver at mellom 200 og 250 mennesker og i underkant av 100 kjøretøy møtte opp ved NRKs hovedkontor på Marienlyst i Oslo lørdag.

– Kolonnen mot sentrum er et avsluttet kapittel og ble ikke noe av. Det ble kjørt i kolonne fra møtestedene på Ekeberg og i Sandvika til Marienlyst, men på det meste var det snakk om litt over 30 kjøretøy. Det var håndterbart og skapte ikke trafikale utfordringer, sier Grøttum.

Resett snakket med Demokratenes leder Geir Ugland Jacobsen i 16-tiden. Han var var da på vei mot sentrum sammen med andre. Etter planen skal demonstrasjonene foregå utover kvelden.

Ugland Jacobsen fremhevet at det var mennesker av ulike politiske oppfatninger til stede ved NRK.

