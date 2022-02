annonse

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj holdt en tale på sikkerhetskonferansen i München på lørdag der han omtalte landet som Europas skjold.

– I åtte år har Ukraina vært et troverdig skjold. I åtte år har Ukraina holdt stand mot en av verdens største hærer, sa Zelenskyj.

Ukraina fortjener mer internasjonal støtte, men verden har sviktet Ukraina, hevdet han ifølge NTB.

Han kalte støtten som hittil er kommet, «mer som hostesaft enn som en god covid-medisin mot en reell trussel som kan ramme resten av Europa etter Ukraina».

– Nå er tiden for å handle

– Hvis Vesten er overbevist om at en russisk invasjon står for døra, da er det nå man må handle, sa han og ba om hjelp og sikkerhetsgarantier.

– Dere sier at krigen kommer. Så hva venter dere på? Vi trenger ikke sanksjonene deres når bombene har begynt å falle, sa han og tilbød seg å legge fram en liste over hvilken støtte de trenger.

Blant det han krevde i talen, var en klar tidsplan for ukrainsk medlemskap i Nato.

– Hva kan vi gjøre? Vi kan fortsette med full støtte til Ukraina og landets forsvar, og en klar og gjennomførbar tidsplan for medlemskap i alliansen, sa han.

Å få garantier for at Ukraina aldri blir medlem i Nato er et av de krav Putin har stilt til vestlige ledere under styrkeoppbyggingen.

