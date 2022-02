annonse

Uværet «Eunice» herjer i England.

I London har deler av taket på underholdningssenteret O2 Arena blitt revet i stykker av den kraftige vinden. Så langt har stormen tatt livet av åtte personer.

På sosiale medier har det blitt lagt ut flere videoer av den sterke stormen.

En video er lagt ut og har fått flere millioner visninger der folk ramler bortover gaten under vindkastene.

These people get blown over by the wind as Storm Eunice batters people to the ground in Croydon, South London.#StormEunice pic.twitter.com/ZUM63K93Ae — talkRADIO (@talkRADIO) February 18, 2022

More and more of the Dome is being shredded pic.twitter.com/EUgyH2ryvK — Ben Hubbard (@BJFHubbard) February 18, 2022

Talk Radios journalist Kevin OSullivan raportere direkte fra stormen.

Under videoen kan man se at han sliter med å holde seg på beina i det den kraftige vinden slår inn mot hovedstaden.

Kevin O'Sullivan reports on Storm Eunice outside the News UK building in London Bridge. "I've got to get out of here because something bad is going to happen."@TVKev | #StormEunice pic.twitter.com/uVLEmNQwkD — talkRADIO (@talkRADIO) February 18, 2022

