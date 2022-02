annonse

Hans Christer Holund fikk det ikke til i den forkortede femmila i det som var hans siste OL-renn. Nå setter han alle kluter til mot neste års VM.

Holund karakteriserte egen dag som «snodig». Han følte seg «sliten, svimmel og vimsete». På oppløpet tok han seg tid til å vinke farvel til publikum og vinterlekene.

– Jeg gir meg ikke helt ennå, men det er min siste OL-øvelse. Det er litt vemodig å tenke på. Jeg har hatt en veldig fin tid. Jeg er veldig takknemlig over det jeg har fått oppleve. Det er et siste farvel til OL, og så skal jeg satse mot VM neste år, sa en beveget Holund til NTB.

– For ti år siden tenkte jeg at dette blir siste året. Så lyktes jeg, og så ble det plutselig ti år til. Jeg er veldig glad for at jeg ikke la opp for ti år siden, forklarte Holund.

Den treningsglade 32-åringen var tydelig preget da han møtte pressen etter 13.-plassen lørdag. OL ble ikke som Holund håpet på. Etter 4.-plass på skiathlon og i 15 kilometer klassisk fikk han sølv på stafetten. Dermed stopper OL-karrieren med bronsen han tok i skiathlon for fire år siden i Pyeongchang.

– Det var ikke helt det jeg hadde drømt om. Men det er mye følelser. Det er opp- og nedturer, det er det som gjør det spennende. Jeg hadde tenkt på denne femmila i gud vet hvor mange år. Det er litt vemodig at det ikke funket i det hele tatt, sa han.

– Blir ikke dårligere med alderen

Lyn-løperen har hatt en karriere som virkelig har pekt oppover først på tampen etter mange nedturer. Han ble ikke landslagsløper før i 2016. Åtte år tidligere vant han junior-VM. Den første internasjonale mesterskapsmedaljen tok han i 2018-OL. VM-triumfene på femmila i 2019 og 15 kilometer i 2021 har forlenget karrieren hans.

– Jeg tar et VM-gull i 2019 og tenker at OL blir det siste. Jeg har tenkt at dette blir mitt siste OL. Så vinner jeg VM i fjor og ser at jeg ikke blir dårligere med alderen, men nesten bare bedre. Det er rart med det, men jeg har nesten blitt mer glad i dette livet de siste to årene enn jeg kanskje var for noen år tilbake, sa han.

Planica-VM blir dermed det siste for Holund. Trener Eirik Myhr Nossum vet at det blir en emosjonell dag.

– Det blir vemodig den dagen han legger skiene på hylla. Heldigvis er det ikke ennå. Han er en fantastisk god skiløper som har hatt en karriere med opp- og nedturer, sa Nossum til NTB.

– Kanskje den mest fortjente medaljen

– På start før skiathlon hadde han nærmere 60-70 prosent uttelling med medaljer i alle skirenn han har gått i mesterskap. Det blir litt mindre nå. Han er en kompromissløs fyr på trening og er veldig viktig å ha i en treningsgruppe, roste landslagstreneren.

På en skuffende dag kunne Holund likevel se sin lagkamerat Simen Hegstad Krüger ta OL-bronse etter den tøffe tiden med koronaisolasjon.

– Det er kanskje den mest fortjente medaljen i dette mesterskapet. Han er storfavoritt før OL og har maks uflaks og blir smittet. Det at han i det hele tatt og går inn på pallplass – jeg tror ikke folk forstår hvor stor prestasjon det er. Jeg er veldig imponert. Det viser litt hvor stor idrettsmann han er, sa Holund.

