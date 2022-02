annonse

Fylkestingsgruppa i Arbeiderpartiet i Innlandet vedtok søndag kveld at de ønsker å beholde Innlandet. I motsetning til hva et flertall av innbyggerne vil.

I en pressemelding skriver partiet at deltakelsen i folkeavstemninga var lav og at befolkninga i praksis er delt på midten. De ser ikke på det som et folkekrav å få tilbake Hedmark og Oppland, skriver NRK.

– For å lande på at deling er riktig må folkeavstemmingen vektes 100 prosent, og høringane fra kommuner, organisasjoner og institusjoner vektes 0 prosent og medarbeiderundersøkelsen vektes 0 prosent. Det har vi respekt for at flere mener er riktig måte å handtere dette på, skriver de i pressemeldingen.

50,7 prosent vil tilbake til de gamle fylkene Oppland og Hedmark, ifølge folkeavstemninga som ble holdt tidligere denne uka. 48,1 prosent vil beholde Innlandet fylke.

– Vi har sagt at vi vil beholde innlandet. Det har vi gjort med 14 stemmer for og det er fem stemmer som har sagt de vil løse opp Innlandet, sier gruppeleder Hans Kristian Enge i Ap.

Nå går saken videre til behandling i fylkestinget 23. februar. Der tas det endelig stilling til om fylkeskommunen skal videreføres eller ikke.

Søndag bestemte også Miljøpartiet De Grønne at de kommer til å stemme for å beholde Innlandet fylke. Tidligere har SV sagt at de vil stemme for å oppløse fylket, i likhet med Pensjonistpartiet.

Fremskrittspartiet skal lande sitt standpunkt på mandag, melder NTB.

Alle innbyggere fra 16 år og oppover kunne delta i folkeavstemningen. I meningsmålingen i starten av februar kom det fram at det var størst flertall for oppsplitting blant de unge, skrev NRK i en tidligere sak.

