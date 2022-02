annonse

annonse

Black Lives Matter Global Network Foundation er blitt sparket ut av Amazons veldedighetsplattform, Amazon Smile.

Det skal det noe til, for Amazon må vel betraktes som en av de mest woke og politisk korrekte av de store selskapene i USA. Amazon feirer for tiden ‘Black History Month’ for å understreke sin sympati med saken.

De opplyser at de har samlet inn over 300 millioner dollar til veldedighetsorganisasjoner de siste årene. BLM har fått en stor del av disse, men kan ikke redegjøre for hvor pengene er blitt av.

annonse

Det er klare regler for regnskapsførsel når det gjelder veldedighetsorganisasjoner i USA, men ‘to follow the money’ er ikke lett når det gjelder BLM. Det har vært mye spekulasjoner om hvor alle pengene er blitt av.

Ifølge New York Post er BLM nå blitt stevnet i California for ikke å kunne redegjøre for over 65 millioner dollar i donasjoner fra ‘Thousand Currents’, en organisasjon som forvalter midlene til veldedighetsorganisasjoner.

BLM har nå hyrt inn en av advokatene fra Hillary Clintons valgkamporganisasjon som i 2016 engasjerte Fusion GPS, Steele-dossieret og den famøse drittpakken som forberedte grunnen for collusion-anklagene og impeachment-saken mot Donald Trump.

annonse

Selv bestilte jeg en bok fra Amazon i forrige uke og fikk følgende hilsen med store bokstaver fra en anti-Trump ansatt og mulig BLM-tilhenger med på kjøpet; ‘TRUMP LOST!’

Mulig det. Vi får se i 2024. Den som ler sist, ler best!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474