Etter ansettelsen av Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef, dukker igjen spørsmålene opp om kameraderi, partibok, korrupsjon, inhabilitet og nærmest regelrette mafiatilstander.

Men de forsvinner like fort igjen.

For Jens Stoltenberg er selvfølgelig en glimrende kandidat til jobben. Men det er mer bakgrunnen for at han har gjort, eller rettere sagt – fått muligheten – til å gjøre en slik karriere som han har, som det kan stilles spørsmålstegn ved.

Det har i lang tid vært en dårlig skjult hemmelighet at Arbeiderpartiet spesielt og de andre partiene på Stortinget generelt, gjør det de kan for å få sine egne inn i fremtredende stillinger både nasjonalt og internasjonalt etter endt politikerkarriere.

Det finnes utallige eksempler på at stillinger som både bør og skal være politisk uavhengige, har blitt besatt av spesielt arbeiderpartifolk. I så måte skiller ikke Stoltenberg seg noe fra de andre, da han ikke vil melde seg ut av Arbeiderpartiet selv om han blir sentralbanksjef.

For Arbeiderpartiet er ikke dette noe problem, men mer et ønske om å få sine egne inn i viktige maktposisjoner i Norge. Arrogansen som rår i dette partiet, overstiger alt annet. De har levd i en virkelighet hvor halvparten av Norges befolkning stemte på dem, og flere i partiet oppfører seg på mange måter som om de fortsatt er der.

Fra Gro Harlem Brundtlands dronningaktige fremtoning, via Jaglands 36,9 til en skadeskutt Støre som med et talent for tåkeprat og regelrett løgn Pinocchio ville ha vært dødelig sjalu på, allikevel opplever å sitte i statsministerstolen, sier litt om Aps evne til å klore seg til makten uansett omstendighetene.

For velgernes hukommelse er så kort så kort. Nordmenn liker også å klage. Vi klager gjerne om vi har det for godt også, for da klager vi nemlig på det – at vi har det for godt. Slikt noe er et drømmescenario for politiske partier. Brutte løfter som de kom med i forrige valgkamp er for lengst glemt. Nå kan de hamre løs på sine politiske motstandere som sitter med makten, og komme med løfter om å føre en annen politikk, selv om de vet at de lyver på de fleste områder.

Stortingspolitikere har også veldig kort hukommelse. Faktisk enda kortere enn hva velgerne har. De har også en helt egen evne til å misforstå. Dette kommer best til syne når de skriver reiseregninger, skal ha diettpenger eller pendlerbolig. De er imidlertid veldig flinke til å beklage at de er så glemske og har så dårlige evner til å forstå.

Masud Gharahkhani, som nå er Stortingspresident, sier han vil forsøke å få tilliten til stortingspolitikerne tilbake igjen.

Det ironiske her er at Gharahkhani har et troverdighetsproblem selv. Han vil ikke si om han har iransk pass eller ikke. Dette er relevant siden Iran er kjent for å legge press på «sine egne» som har fått fremtredende posisjoner i andre land med det formålet å nøytralisere eller eliminere politisk opposisjon. Resett har skrevet om dette her.

Men dette og alt det andre vil bli glemt, gitt litt tid.

Da vil folk som er så forbannet på den sittende regjeringen, igjen stemme på dem som er i opposisjon, som de var så forbannet på forrige gang de var i regjering. Også har du dem som tror at det å stemme på et parti som aldri før har sittet i regjering, vil bli så annerledes. Både SV og FrP har fått prøve seg fordi folket trodde at de ville utgjøre en forskjell. Når det så ikke ble slik, selvfølgelig fordi partiene hadde liten innflytelse i regjeringen generelt, men også fordi de stemte for ting som velgerne deres var uenige i, så forlates de av sine egne.

Men kun en liten stund til de sitter i opposisjon igjen. Da kan de på nytt love å gjøre det som de ikke gjorde forrige gang.

Stoltenbergs ansettelse vil derfor være uproblematisk etter en stund. Foreløpig må opposisjonen stille spørsmål og så tvil, men alle vet at det er bortkastet tid. Jens Stoltenberg er ny sentralbanksjef. Punktum.

Det sitter selvsagt folk rundt omkring i landet som nok er like gode, eller bedre kandidater enn hva Stoltenberg er, uten at det betyr noe. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum hevder at en tredje kandidat var intervjuet til stillingen uten at han vil si hvem dette er, og vedkommende ble heller ikke oppført på listen over dem som var aktuelle.

Hele ansettelsesprosessen har en aura av tåkelegging, hemmeligholdelse og klapp på skulderen under gåturer rundt Sognsvann.

Tankene går til Trond Kirkvaags glimrende parodi av den ikoniske værmelderen, Vidar Theisen, og hans svar etter å ha stilt et spørsmål det er svært vanskelig å svare på:

– Det bare er sånn.

Evighetsmaskinen bare går og går.

