Frps Jon Helgheim er ikke imponert over NRKs dekning om IS-kvinner som kan bli hentet til Norge.

For noen dager siden uttalte PST at IS-kvinnene ikke vil utgjøre en stor risiko på kort sikt, men sier de kan bidra til radikalisering i fremtiden.

NRK valgte å publisere en sak der de hadde følgende overskrift:

«PST om IS-kvinnene: – Kan ikke se den store sikkerhetsrisikoen»

– Tar feil

Frp-politiker Jon Helgheim er ikke imponert over NRK og mener statskanalen bagatelliserer faren ved å hente IS-kvinner til Norge.

Han retter også skyts mot sine politiske motstandere i SV i et nytt innlegg på Facebook.

– I dag melder PST-sjefen at IS-kvinnene ikke vil påvirke sikkerheten i Norge mye. Spillet er i gang. Legg merke til at han sier «ikke mye». Dette sluker NRK rått og fremstiller det som at det ikke vil ha noe å si. SV tolker det som at det har null risiko å hente de hit. De tar fullstendig feil! raser Helgheim før han fortsetter:

– Når PST sier at det ikke vil påvirke sikkerheten «mye», så betyr det at det VIL påvirke sikkerheten, og dermed burde saken være avgjort. Hvem er det som ønsker å øke terrortrusselen så mye som en tøddel for å hente terrorister hit?

– Irrelevant

Fire norske kvinner og fire barn er fortsatt internert i Syria. Kvinnene er siktet av PST for deltagelse i en terrororganisasjon.

Det pågår stor debatt om kvinner knyttet til IS bør hentes tilbake til sine hjemland eller ikke.

Helgheim mener det ikke er verdt risikoen fordi det vil medføre store kostnader og at sjansen er tilstede for at det kan medføre terrorangrep mot Norge.

– Å hente IS-terrorister betyr at man utsetter innbyggerne for økt risiko, for å hjelpe terrorister. At PST-sjefen sier at økningen er relativt liten, er irrelevant. Vi skal aldri akseptere en ørliten forhøyet risiko for terror i Norge!, er beskjeden fra Helgheim.

Usikkert

NRK har intervjuet noen av IS-kvinnene som har vendt tilbake til Norge.

«Aisha Kausar har sagt til NRK at hun mener IS er en terrororganisasjon. En av de andre kvinnene i Syria har sagt at tiden med IS var den beste i hennes liv, mens søstrene fra Bærum ikke har villet kommentere hva de mener om IS», skriver NRK.

PST-sjefen peker på at det er usikkert hvordan kvinnene vil oppføre seg etter de har sonet en eventuell straff.

– Jeg tror ikke fire kvinner som må etterforskes for mulige straffbare forhold vil utgjøre den store sikkerhetsrisikoen på kort sikt, men hvilken rolle de vil spille i det norske samfunn når det gjelder å være radikalisatorer er en annen diskusjon, sier PST-sjefen til NRK.

